NBA: Rajon Rondo confirma a aposentadoria de forma oficial

Publicada em 03/04/2024 - 16:56

Longe das quadras desde 2002, Rajon Rondo confirmou oficialmente que se aposentou. O ex-atleta do Cleveland Cavaliers anunciou, em participação ao podcast “All The Smoke”, na última segunda-feira (1º), que não vai mais atuar no basquete.

Como dito anteriormente, o armador está parado desde quando deixou o Cavs. Rondo foi bicampeão da NBA - a primeira vez pelo Boston Celtics, em 2008, e a segunda pelo Los Angeles Lakers, em 2020.

Natural do Kentucky, o jogador iniciou sua carreira na universidade local. Em 2006, foi selecionado pelo Boston Celtics no draft da NBA. Foram oito anos na franquia, até se transferir para o Dallas Mavericks. Na sequência, Rondo também atuou no Sacramento Kings, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks, Los Angeles Clippers, Lakers novamente e, por fim, Cleveland Cavaliers.

Ao total, segundo dados do portal “Basketball Reference”, foram 957 jogos na NBA, com médias de 9.8 pontos, 4.5 rebotes e 7.9 assistências. O armador obteve uma média de conversão de 45.6% nos arremessos gerais e 32.4% nos arremessos de três. No total, sua carreira durou 16 anos.

PRISÃO

Em janeiro deste ano, Rajon Rondo se envolveu em uma confusão. O então atleta foi preso por porte ilegal de armas e maconha. Segundo o jornal “WDRB” e a ESPN americana o episódio aconteceu após ele ser parado por policiais devido a uma infração de trânsito.

Na ocasião, as autoridades sentiram o cheiro da maconha e decidiram revistar o carro do ex-armador. Com isso, encontrou a droga e também uma arma.

Rondo acabou preso, mas pegou fiança e foi liberado no mesmo dia.