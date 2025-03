O torneio Masters 1000 e WTA 1000 de Indian Wells, que começa na próxima quarta-feira (5) na Califórnia, terá uma importante mudança de piso para esta edição. Um dos torneios de piso duro mais lentos do ano deve ganhar mais velocidade com a mudança da superfície Plexicushion para a Laykold, ficando um piso similar ao torneio de Miami e do US Open.

Laykold é um tipo de quadra mais rápida, com menor quique e responde mais rapidamente ao contato com a bola, porque há menos atrito. Em Indian Wells, o quique da bola costumava ser muito alto graças às condições ambientais (deserto, ar quente, menos atrito da bola no ar) e ao tipo de quadra.

Mudança sustentável

O evento emitiu um comunicado explicando a decisão tomada, que visa mais consistência e jogos mais ecológicos:

- Além de proporcionar uma melhoria nas condições de jogo para os atletas, a dedicação da Laykold à tecnologia, sustentabilidade e consistência proporciona uma experiência mais aprimorada aos fãs e um resultado ecológico para o meio ambiente.

Além de Idian Wells, o US Open, Miami Open, WTA 1000 de Wuhan e o ATP 500 de Dallas usam a tecnologia da Laykold.

Os primeiros a pisarem na quadra em jogos oficiais serão as meninas, neste domingo (2), com a disputa do qualifying a partir das 15h de Brasília. A partir de segunda-feira, começa o quali masculino. Nesta segunda serão sorteadas as chaves principais.

João Fonseca participa dos Masters 1000

Após a derrota e eliminação no primeiro jogo do Rio Open, o brasileiro João Fonseca vai à disputa dos Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia. Os confrontos ainda serão definidos, mas João Fonseca entra na chave principal do evento. Após os Masters 1000 de Indian Wells, João Fonseca disputa o Miami Open, outro torneio dos Masters 1000.