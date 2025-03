O Philadelphia 76ers derrotou o Golden State Warriors por 126 x 119 neste sábado (1), na Crypto Arena. O destaque da noite foi Quentin Grimes, com o ala-marcador dos Philadelphia 76ers marcando 44 pontos, maior número já alcançado pelo jogador em uma partida. Grimes ofuscou Stephen Curry, que marcou 29 pontos e 13 assistências.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A vitória do 79ers também tem outro marco importante: o time estava há nove partidas sem vitórias. Agora, o time da Filadélfia soma 21 vitórias em 59 partidas. O jogo contou com ausências relevantes, como Jimmy Butler, no Warriors, e Joel Embiid, no 76ers, ambos afastados por lesões, eles assistiram ao jogo no banco de reservas. O brasileiro Gui Santos entrou no jogo e marcou 14 pontos e quatro rebotes.

Quentin Grimes foi destaque no jogo contra o Golden State Warriors; ala-marcador marcou recorde pessoal de pontos em partida (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE/via AFP)

Classificação dos times

O Philadelphia 76ers ocupa a 11ª posição na classificação da Conferência Leste, subindo uma posição. Já o Golden State Warriors está em 7º na Conferência Oeste, mantendo a posição. A Conferência Leste é liderada pelos Cleveland Cavaliers, que somam 49 pontos, enquanto os Oklahoma City Thunder lideram a Conferência Oeste, com 48 pontos até o momento.

continua após a publicidade

Stephen Curry no jogo contra o 76ers (Foto: David Dow/NBAE/Getty Images via AFP)

➡️ Pivô sofre lesão no joelho e vai desfalcar o New York Knicks por várias semanas

Próximos confrontos do 76ers e Warriors

Ambos os times voltam para a quadra na próxima segunda-feira (3). O 76ers joga contra o Portland Trail Blazers, já o Warriors enfrenta o Charlotte Hornets.

Segunda-feira, 3 de março | Golden State Warriors x Charlotte Hornets - Spectrum Center (21h)* Segunda-feira, 3 de março | Philadelphia 76ers x Portland Trail Blazers - Wells Fargo Center (21h)*

*Horário de Brasília