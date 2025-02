João Fonseca cai dez posições em atualização de ranking da ATP, veja

O novo ranking divulgado pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), nesta segunda-feira (24), não foi muito positivo para os brasileiros, com nossos principais jogadores sofrendo quedas significativas.

João Fonseca, número 1 do país, caiu dez posições e agora ocupa o 78º lugar. Ele perdeu 100 pontos após ser eliminado na estreia do Rio Open, onde defendia as quartas de final. Com isso, o jovem carioca de 18 anos ficou com 750 pontos no ranking.

Além de João Fonseca, Thiago Wild e Thiago Monteiro caíram no ranking

Thiago Wild, que também perdeu 100 pontos ao defender as quartas de final no torneio carioca, caiu 11 posições e agora é o 86º, com 682 pontos. Wild defenderá 25 pontos nas oitavas de final de Santiago, no Chile, a partir desta segunda-feira. Ele precisa de vitórias para evitar nova queda e, caso tenha um bom desempenho, pode até ultrapassar Fonseca e retomar o posto de número 1 do Brasil, que perdeu na semana passada.

Thiago Monteiro, que defendia 100 pontos, somou 50 pontos ao chegar às oitavas de final do Rio Open, mas acabou deixando o top 100 ao cair nove posições. Ele agora é o 108º do ranking.

Gustavo Heide se tornou o quarto melhor brasileiro do ranking

Por outro lado, Gustavo Heide subiu duas posições e agora ocupa o 160º lugar, tornando-se o quarto melhor brasileiro no ranking. Isso ocorreu porque Felipe Meligeni perdeu 45 posições, já que defendia 75 pontos (sendo 50 pontos das oitavas de final e 25 pontos da qualificatória no Rio Open). Meligeni agora é o 194º do ranking.