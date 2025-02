Entenda por que o Rio Open é um torneio de nível ATP 500

Maior torneio de tênis da América do Sul, o Rio Open é um dos 16 torneios de nível ATP 500 existentes no mundo. Além do Rio de Janeiro, apenas Dallas, nos Estados Unidos, e Acapulco, no México, realizam torneios desse tipo no continente. A competição brasileira foi organizada pela primeira vez em 2014, e por contrato, tem garantia de seguir no calendário do tênis mundial pelo menos até a metade final da próxima década.

Ter um torneio ATP 500 não é uma tarefa exatamente simples: existiam apenas 13 no circuito mundial até o ano passado. Este ano, Dallas, Doha e Munique também passaram a organizar competições dessa grandeza. Lembrando que os ATP 500 estão abaixo apenas dos quatro Grand Slams e dos nove torneios ATP 1.000.

E não é simples sediar um torneio desse porte por uma questão matemática: quanto menos competições badaladas existirem, maiores são as chances de se levar tenistas de ponta para os torneios — e de se fechar patrocínios mais caros, aumentar o interesse de público e assim por diante.

Assim, para que surja um novo torneio ATP 500, é preciso muito poder de convencimento entre os membros do “clube” já existente, ou então ocupar a vaga que anteriormente pertenceu a outra cidade.

Foi esse o caso do Rio de Janeiro. O Rio Open substituiu o ATP 500 de Memphis, que deixou de existir em 2013 após os organizadores enfrentarem problemas financeiros e abrirem mão da outorga. À época, os direitos do torneio foram adquiridos pela IMX, empresa de marketing e eventos que foi sucedida pela IMM, que controla o Rio Open até hoje.

Premiação de um torneio ATP 500

Além de ter uma hierarquia na distribuição de pontos, que impactam no ranking mundial, os diferentes níveis de competições do circuito também têm diferença na premiação em dinheiro paga aos vencedores.

Torneios de nível ATP 500 chegam a distribuir US$ 2,8 milhões (cerca de R$ 16 milhões, na cotação atual) em prêmios, que são destinados aos atletas conforme a fase que alcançam na competição. Este ano, o Rio Open irá distribuir US$ 2,39 milhões (R$ 13,7 milhões) aos tenistas. O campeão levará para casa US$ 448 mil (R$ 2,58 milhões).