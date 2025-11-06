Torcedores elogiam Simone Lee: 'Melhor Ponteira da Superliga'
Simone marcou 21 pontos na partida contra o Tijuca
O Sesc RJ Flamengo venceu o Tijuca Tênis Clube por 3 sets a 0, na noite desta quinta-feira (6), em partida realizada na casa das adversárias. As parciais foram de 25/21, 25/20 e 26/24 no primeiro clássico carioca da temporada e o primeiro confronto entre os dois clubes na história da Superliga Feminina. Apesar da vitória, o grande destaque da partida entre os torcedores foi a ponteira Simone Lee.
Em clássico carioca, Flamengo vence Tijuca pela Superliga Feminina
Na partida, válida pela quarta rodada da Superliga Feminina, a norte-americana do Flamengo agitou a web, sendo nomeada como a melhor ponteira da competição. Torcedores repercutiram amplamente suas jogadas na partida, destacando sua qualidade técnica dentro das quadras.
Simone foi a responsável por 21 pontos e contribuiu com 10 contra-ataques. No fundamento da recepção, recebeu 18 saques, cometendo apenas um erro, com um aproveitamento de 39% de recepções positivas e 17% perfeitas. No ataque, a jogadora atacou 38 bolas, com apenas um erro e sofrendo um bloqueio, resultando em um excelente aproveitamento ofensivo de 50%. Além disso, Simone sacou 18 vezes, com um único erro, e registrou cinco defesas.
Como foi a partida?
O jogo começou equilibrado, com destaque para Simone Lee e Tainara, que impulsionaram o ataque rubro-negro. Pelo lado do Tijuca, Ivna e Ariele se destacaram na primeira parcial. Ivna marcou oito pontos e explorou bem o bloqueio adversário, mantendo o time próximo no placar, mesmo com alguns erros de recepção e saque da equipe.
Na segunda parcial, o Flamengo mostrou mais consistência e técnica. O Tijuca acumulou erros de saque e não conseguiu manter o ritmo. Simone Lee, em grande fase, fechou o set em 25/20 com um potente ataque.
No terceiro set, as tijucanas começaram melhor e chegaram a liderar o placar pela primeira vez, mas não sustentaram a vantagem. Tainara marcou dois aces consecutivos (os pontos 5 e 6 do Flamengo), e Ariele manteve o time da casa competitivo, somando sete pontos. Mesmo assim, o rubro-negro confirmou a vitória e encerrou a partida em três sets.
O Flamengo volta à quadra na sexta-feira (14), às 18h30 (de Brasília), contra o Brasília Vôlei, em casa. O confronto será válido pela quinta rodada da Superliga Feminina.
