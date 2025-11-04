Fluminense leva susto, mas desbanca Praia Clube na Superliga

Nesta terça-feira (4), Fluminense e Praia Clube mediram forças no Ginásio do Hebraica, em jogo adiantado da nona rodada da Superliga feminina 25/26. O time da casa, dominante nos dois primeiros sets, foi superado no terceiro, com a melhora da equipe adversária. Assim, o Tricolor saiu vencedor por 3 a 1, com as parciais de 25/21, 25/13, 25/27 e 25/17.

continua após a publicidade

➡️ Rui Moreira faz balanço do início do Praia Clube na Superliga Feminina: 'Construção'

➡️ Vôlei: atleta do Minas tem lesão confirmada e passará por cirurgia

Confira como foi a partida

O Fluminense deu início à partida com o saque e logo pontuou, para embalo da torcida. A alta eficiência do setor ofensivo levou o Tricolor à frente, enquanto o adversário tinha dificuldades na defesa. Um 9 a 5 no placar fez Rui Moreira parar o jogo pela primeira vez. Com a casa arrumada e melhora na leitura do jogo, o Praia Clube encostou. Porém, o time não conseguia manter sequência. A boa atuação da oposta Ariane, explorando os bloqueios, levou o Fluminense de volta ao domínio da parcial. Mas não durou muito: o time de Minas Gerais diminuiu a diferença para um ponto, no 19 a 18, e forçou Marcos Miranda a pedir seu primeiro tempo técnico. Fabíola salvou uma bola com o pé, confirmada após desafio, e levou o público presente no Hebraica ao delírio, na reta final. Após ataque para fora de Fingall, o Tricolor venceu a primeira parcial por 25 a 21.

O Praia Clube voltou para o segundo set com mudança de ponteiras: Caffrey no lugar de Michelle. A equipe tricolor chegou ao 4 a 2 depois de um bonito rally, com boa atuação das atletas de defesa. No 6 a 2, o técnico do Praia Clube parou a parcial pela primeira vez, tentando frear a sequência do adversário. Porém, não foi suficiente. O Fluminense manteve o ritmo e com mais um ponto de segunda da levantadora Fabíola, abriu 9 a 4. As visitantes chegaram a encostar, mas não eram efetivas na virada de bola, ao contrário das atacantes adversárias. Um ace de Ariane levou o Tricolor ao 13 a 8 e obrigou Rui Moreira a gastar seu último pedido de tempo no set. A pausa não surtiu efeito, e o Fluminense, constante em todas as ações, manteve o domínio do placar, apesar de Caffrey ter melhorado o setor ofensivo mineiro. Dominante, a equipe da casa levou a segunda parcial por 25 a 13, em ataque da central Ariane, explorando o bloqueio.

continua após a publicidade

O Praia Clube abriu o terceiro set pontuando, na primeira vez em que o time ficou à frente no placar em todo o jogo. No entanto, o Fluminense logo voltou a se distanciar, o que não durou muito. O Praia, com melhora em todas as ações da quadra, virou no 8 a 7. A entrada da central Gabi Martins no lugar de Milka, na terceira parcial, e a atuação da ponteira Caffrey, na saída de Koleva, foram essenciais para a remontada mineira. O Tricolor retomou à frente apenas no 14º ponto, com mais um ace de Ariane, que levantou a torcida. Em bloqueio simples, Lays levou a equipe ao 17 a 14. Com traços dramáticos na reta decisiva, o Praia empatou no 21º ponto, na passagem de Caffrey no saque. A partir daí, as equipes passaram a se alternar à frente do placar, No entanto, foi o Fluminense que chegou ao primeiro match point, salvo pelo adversário, no 24 a 23. Aguerrido, o Praia Clube ganhou seu primeiro set, por 27 a 25.

Na terceira parcial, o Tricolor fez 2 a 1 após um bonito rally, mostrando que os times voltaram ainda em ritmo alto. O set teve um início acirrado, e o Fluminense chegou ao 6 a 4 em ponto de bloqueio. O Praia, com trabalho ofensivo potente, conseguiu diminuir a diferença, mas a equipe da casa apresentava mais constância nas ações. Assim, o Tricolor alaragou a vantagem, no 19 a 11. Caffrey, que se destacou no terceiro set, sentiu lesão na descida do ataque e teve que ser substituída. No lugar dela, entrou a ponteira Priscila, que pontuou na primeira bola que recebeu. Sem ameaças na quarta parcial, o Fluminense venceu por 25 a 17, fechando o jogo em 3 sets a 1 e garantindo três pontos.

continua após a publicidade

Fluminense x Praia Clube pelo primeiro turno da Superliga 25/26 (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Próximos jogos das equipes na Superliga

O Fluminense volta à quadra no próximo domingo (9), às 19h30 (de Brasília). A partida é fora de casa, contra o Sesi Bauru. Já o Praia Clube encara o clássico contra o Minas, uma das maiores rivalidades nacionais. O confronto é na próxima sexta-feira (7), às 21h (de Brasília). Ambos os duelos são válidos pela quarta rodada da Superliga feminina 25/26.