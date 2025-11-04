O Praia Clube visita o Fluminense no Hebraica, nesta terça-feira (4), em jogo adiantado da nona rodada. Até aqui, na Superliga feminina 25/26, o time mineiro tem duas vitórias e uma derrota, ocupando a quinta posição. Nesta temporada, a equipe é comandada por Rui Moreira, técnico português que atua pela primeira vez no voleibol brasileiro. Em entrevista exclusiva ao Lance!, durante o treino da equipe, o treinador avaliou o desempenho do Praia no começo da temporada.

— Temos tido um início em construção. Não acho que foi 100% positivo; perdemos um jogo. Conseguimos jogar melhor com o Brasília (primeira partida da Superliga) do que tínhamos jogado na final do estadual. Jogamos muito mal na final do Mineiro (quando perderam por 3 sets a 0 para o Minas). Tivemos uma pré-temporada boa no dia a dia, mas difícil nas introduções dos conteúdos e na criação de dinâmicas — afirmou o português.

Rui Moreira, de 39 anos, chega ao Praia após duas temporadas como técnico do Benfica, de Portugal. Por lá, no último ano, conquistou os títulos da Liga Portuguesa e da Supercopa do país. Pela primeira vez em ação na Superliga, o treinador busca chegar à melhor versão da sua equipe. Segundo ele, o desempenho vem sendo aperfeiçoado a cada jogo. Ainda assim, o treinador destaca a dificuldade da competição.

— A Superliga é difícil e muito competitiva, tenho dito isso desde muito lá atrás. Se os times que brigam pelo título não jogarem com alerta máximo contra equipes que lutam por objetivos menores, irão perder pontos, sets e jogos — analisou Rui.

Rui Moreira, técnico do Praia Clube (Foto: Bruno Cunha)

Praia Clube na Superliga feminina 25/26

Até aqui, a equipe de Minas Gerais acumula duas vitórias e uma derrota. Na primeira rodada, venceu o Brasília e, na segunda, o Maringá, ambos os confrontos por 3 sets a 1. A invencibilidade caiu no jogo contra o Sesc RJ Flamengo, na última sexta-feira (31), no Maracanãzinho. Na ocasião, o time saiu derrotado por 3 a 0 (25/22, 25/22 e 26/24). Com os resultado, o Praia Clube soma seis pontos e é o quinto colocado da tabela.