A tensão entre Charles do Bronx e Ilia Topuria ganhou destaque no cenário do MMA. Após o UFC Londres, realizado no último sábado (22), o espanhol respondeu às provocações do brasileiro em sua rede social e afirmou que ele é o cara da divisão peso leve (70 kg). Veja o post abaixo:

Tradução: "Charles, é melhor você ficar quieto. Você tem 10 derrotas: cinco por nocaute, quatro por finalização e uma por decisão. Você é o desafiante enquanto sou o campeão, o pai da divisão inteira. Nâo vim aqui pedir por nada. Aqui, sou eu quem manda".

Essa troca de farpas iniciou com uma entrevista de Charles do Bronx ao site Oddspedia, onde ele comentou sobre a migração de Topuria para o peso leve. O brasileiro expressou confiança em sua capacidade de nocautear o rival.

- Vou lutar contra quem me mandarem lutar. Não tenho nada além de respeito pelo Ilia Topuria, mas esta é a categoria dos leves. É a divisão mais difícil que já existiu, e eu tenho poder nas minhas mãos. Acredito no meu jiu-jitsu, mas também acredito que poderia nocautear Ilia Topuria - destacou Do Bronx.

A possibilidade de um confronto entre Charles do Bronx e Ilia Topuria tem gerado grande expectativa entre os fãs de MMA. O espanhol, atual campeão do peso pena, anunciou sua decisão de subir de categoria, o que promete intensificar a competitividade na divisão dos leves.

