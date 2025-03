UFC: Alex Poatan volta a criticar regras e sugere mudanças no MMA

Alex "Poatan" Pereira voltou a questionar os critérios de pontuação do MMA, especialmente em relação ao clinch na grade. Ainda no ringue, após a derrota para Magomed Ankalaev no UFC 313, o brasileiro havia reclamado dessa questão.

Durante participação no "The Ariel Helwani Show", na quarta-feira (26), o ex-campeão dos meio-pesados argumentou que a pressão contra a grade só deveria ser valorizada se o atleta demonstrasse efetividade real.

— Se a pessoa coloca outra na grade, tem que estar machucando e mostrar ação. Mas ele (Ankalaev) não fez nada — criticou Pereira, que se disse prejudicado pela passividade do russo.

O brasileiro sugeriu mudanças nas regras para evitar lutas "mornas", como a que protagonizou contra Ankalaev. Para Poatan, os árbitros deveriam intervir com mais frequência quando não há golpes significativos nessa posição.

— Às vezes até a organização não gosta desse estilo de luta, e criticam. Então acho que deveria mudar para eles (wrestlers) treinarem para tentar colocar na grade e, ao mesmo tempo, estar machucando. Tem que ser efetivo — defendeu.

Pereira ainda rebateu a ideia de que estava em desvantagem no clinch, alegando que causou mais danos que o adversário, mesmo com as costas na grade. Suas críticas ecoam reclamações de outros lutadores e fãs, incluindo o presidente do UFC, Dana White, que já manifestou descontentamento com decisões baseadas em controle sem ação.

Reclamação no UFC 313

Está não é a primeira vez que Alex Poatan fala sobre critérios de pontuação do MMA. Ainda no ringue, após a derrota no UFC 313, o brasileiro reclamou sobre o jogo de Ankalaev ser pontuado de forma positiva, mesmo que, para ele, tenha sido de forma estéril.

— Colocar na grade, não fazer nada e dar vitória para ele influencia todo mundo fazer um jogo desse. As pessoas reclamam do jogo dele, mas se isso faz ganhar, os lutadores vão fazer isso e aí se torna chato e ninguém quer ver. Na grade, eu machuquei mais do que ele machucou, a diferença é que eu estava de costas para grade — afirmou o brasileiro.

Outra vítima

A polêmica não é nova. José Aldo enfrentou situação similar em suas últimas lutas, nas quais adversários como Merab Dvalishvili e Mario Bautista priorizaram o controle posicional em detrimento do ataque. O último, inclusive, sofreu críticas de Dana White, presidente do UFC, que afirmou que o americano sequer tentava colocar Aldo no chão e queria apenas esfriar o combate e vencer por pontos.

— Os juízes foram abomináveis essa noite, resumindo. Eu sempre acho que o árbitro deve ser mais ativo nesses casos, 100%. Especialmente quando alguém continua fazendo isso (travar na grade) para enrolar. Vamos falar disso. Se você está julgando um cara, se é pelo controle, por isso ou aquilo. Se você não está tentando lutar, como você ganha a luta? E se olharmos para as tentativas de queda, quem estava evitando as quedas? É uma loucura. Quando você consegue ver que o cara definitivamente não quer ficar em pé na trocação e só quer enrolar ali na grade. Esse é o trabalho dos árbitros, eles deveriam ver isso. Quando veem isso acontecer continuamente, e que o cara não está tentando vencer a luta, você tem que continuar separando eles daquela posição. É bom senso — detonou Dana.