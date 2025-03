Ilia Topuria, ex-campeão peso-pena, agora visa a categoria dos pesos-leves do UFC. Ele desafiou Charles Do Bronx e Islam Makhachev, expressando descontentamento com a relutância deles em enfrentá-lo. O espanhol sugeriu que a hesitação de ambos é um "sintoma do medo". Durante uma entrevista à imprensa espanhola, o espanhol criticou a postura dos dois lutadores. Ele indicou que o desinteresse deles em um confronto direto seria uma estratégia para evitar enfrentá-lo.

O brasileiro, Charles Do Bronx, ex-campeão, não considera Ilia uma "grande luta". Rizvan Magomedov, empresário de Makhachev, sugeriu que Topuria precisa de mais vitórias contra adversários de elite antes de merecer uma superluta.

- Estou me preparando para o Islam Makhachev. Todos os meus treinos estão focados para o Islam e para o Charles, porque não me vejo contra nenhum outro adversário. Tenho esses dois nomes em mente. Nenhum dos dois parece se atrever a lutar comigo. Eles carregam frases como: ‘Um campeão luta contra quem é mandado’ e tudo mais. Aí depois dizem: ‘Ah, não quero lutar com ele porque ele é pequeno’. Eles dizem que eu não venci o suficiente. Bem, isso são os sintomas do medo, todos nós sabemos. Mas é normal, eu também teria medo (de mim) - afirmou Topuria.

A situação dos pesos-leves do UFC permanece incerta, com Makhachev ainda sem luta marcada. A comunidade de fãs aguarda definições. Além de Topuria e Charles Do Bronx, lutadores como Justin Gaethje e Arman Tsarukyan também disputam uma chance pelo título. O russo, um dos campeões mais populares, não possui restrições físicas conhecidas que o impeçam de competir. Espera-se que o mistério sobre seu próximo oponente seja esclarecido em breve.

