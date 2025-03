Charles ‘do Bronx’ surpreende ao revelar planos para outro esporte

Charles “do Bronx” Oliveira, ex-campeão dos pesos-leves do UFC, considera mudar de categoria e modalidade esportiva. Em entrevista à “Oddspedia”, ele não descarta a possibilidade de competir no boxe. O brasileiro, conhecido por suas habilidades no octógono, expressou interesse em aumentar seu legado e obter ganhos financeiros com essa transição.

— Por que não? Se eu tivesse a oportunidade e do jeito que os caras estão fazendo, fazendo dinheiro, por que não? Ia aumentar meu legado, aumentar minha história, tudo aquilo que eu fizer no esporte. Por que não? Gostaria de ter a oportunidade de lutar boxe também — disse o lutador.

Além disso, mencionou a possibilidade de subir de categoria no UFC, visando se tornar campeão duplo:

— Com certeza, eu vim fazer história, então gostaria de ter essa oportunidade de subir de categoria e se tornar campeão duplo. Mas estou completamente focado agora na categoria de peso leve, quero me tornar campeão de novo aqui e depois vemos qual o próximo passo — declarou Charles “do Bronx”.

Charles "do Bronx", lutador brasileiro do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Na mesma entrevista, o ex-campeão dos pesos-leves (70 kg) do UFC, compartilhou sua visão sobre um possível confronto com Ilia Topuria. Oliveira expressou confiança em sua capacidade de vencer o ex-campeão dos pesos-penas (66 kg), que recentemente subiu para a divisão de cima.

— Vou lutar contra quem me mandarem lutar. Não tenho nada além de respeito pelo Ilia Topuria, mas esta é a categoria dos leves. É a divisão mais difícil que já existiu, e eu tenho poder nas minhas mãos. Acredito no meu jiu-jitsu, mas também acredito que poderia nocautear Ilia Topuria — destacou Do Bronx.

Desde sua vitória contra Michael Chandler, Do Bronx aguarda um novo oponente. Ao mesmo tempo, os principais nomes da categoria ou já têm confronto marcado ou acabaram de lutar. Por isso, a possibilidade de um duelo entre Oliveira e Topuria tem gerado expectativa entre os fãs do UFC.