Ao vivo: acompanhe Brasil e Japão pelo Mundial de vôlei Sub-21

O Brasil enfrenta o Japão nesta terça-feira (12), às 9h (de Brasília), em Surabaia, na Indonésia, pelo último confronto da fase de grupos do Mundial Sub-21. Acompanhe a partida em tempo real ou pela transmissão no YouTube da Volleyball World.

Tempo real: jogadoras em aquecimento...

A Seleção ainda não perdeu nenhum set na competição, superando a Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia, todos por 3 sets a 0. Já classificadas para a etapa eliminatória, o Brasil lidera o Grupo D.

Brasil e Japão se enfrentaram apenas uma vez no Mundial Sub-21, em 2023, quando a Seleção venceu por 3 sets a 0.

Grupos do mundial

G Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D # Indonésia China Itália Brasil # Argentina Estados Unidos Turquia Japão # Sérvia México Egito Tunísia # Porto Rico República Dominicana Polônia Tailândia # Canadá Coreia do Sul Argélia Chile # Vietnã Croácia República Tcheca Bulgária

Para a fase preliminar, 24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando em neles. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.

Elenco do Brasil