menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Ao vivo: acompanhe Brasil e Japão pelo Mundial de vôlei Sub-21

A Seleção ainda não perdeu nenhum set na competição

imagem cameraBrasil no Mundial Sub-21 (Foto: Divulgação Volleyball World)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
08:24
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil enfrenta o Japão nesta terça-feira (12), às 9h (de Brasília), em Surabaia, na Indonésia, pelo último confronto da fase de grupos do Mundial Sub-21. Acompanhe a partida em tempo real ou pela transmissão no YouTube da Volleyball World.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tempo real: jogadoras em aquecimento...

A Seleção ainda não perdeu nenhum set na competição, superando a Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia, todos por 3 sets a 0. Já classificadas para a etapa eliminatória, o Brasil lidera o Grupo D.

Brasil e Japão se enfrentaram apenas uma vez no Mundial Sub-21, em 2023, quando a Seleção venceu por 3 sets a 0.

➡️Brasil atropela Tunísia e segue invicto no Mundial Sub-21

Grupos do mundial

GGrupo AGrupo BGrupo CGrupo D

#

Indonésia

China

Itália

Brasil

#

Argentina

Estados Unidos

Turquia

Japão

#

Sérvia

México

Egito

Tunísia

#

Porto Rico

República Dominicana

Polônia

Tailândia

#

Canadá

Coreia do Sul

Argélia

Chile

#

Vietnã

Croácia

República Tcheca

Bulgária

Para a fase preliminar24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando em neles. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.

continua após a publicidade

➡️Veja fotos de Brasil e Tunísia!

Brasil no Mundial de vôlei Sub-21 (Foto: Divulgação Volleyball World)

Elenco do Brasil

  • Amanda - Levantadora
  • Ana Berto - Levantadora
  • Larissa - Oposta
  • Isa - Ponteira
  • Rebeca - Oposta
  • Aline - Ponteira
  • Luana - Central
  • Helena - Ponteira
  • Vittoria - Ponteira
  • S. Will - Líbero
  • Palhano - Central
  • Giovana - Central
  • Wagner Luiz Coppini Fernandes - técnico

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias