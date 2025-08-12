menu hamburguer
Ítalo Ferreira vence primeira bateria em Teahupo’o e segue na briga pelo Finals

Etapa está sendo realizada no Taiti

Três brasileiros avançaram às quartas de final
imagem cameraÍtalo Ferreira em ação na WSL (Foto: Divulgação/WSL)
image-1-1-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Guimarães
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 12/08/2025
11:54
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O brasileiro Ítalo Ferreira superou sua primeira bateria na etapa de Teahupo'o, no Taiti, última competição da temporada regular do circuito mundial de surfe. O potiguar somou 14,90 pontos nesta terça-feira (12), com notas de 7,5 e 7,4 em suas melhores ondas, avançando às oitavas de final que começam às 18h30 (horário de Brasília) ainda hoje.

A vitória mantém Ítalo na disputa por uma vaga antecipada no Finals, evento que definirá o campeão mundial de 2025. A competição taitiana determinará os cinco melhores surfistas do ranking masculino e feminino que disputarão o título mundial em Fiji, com previsão de encerramento nesta quarta-feira (13).

O brasileiro está na briga pela vice-liderança do ranking com o sul-africano Jordy Smith, que também avançou às oitavas com a melhor nota da competição até o momento: 9,5 pontos. Para garantir a segunda posição, Ítalo precisa vencer a etapa e torcer pela eliminação de Smith nas oitavas.

A eliminação do japonês Kanoa Igarashi, que ocupava o terceiro lugar no ranking, beneficiou Ítalo, que subiu para o grupo dos três primeiros colocados. O brasileiro Yago Dora, atual líder do ranking, mantém vantagem considerável que dificilmente será ameaçada.

Além de Ítalo e Yago, o Brasil conta com João Chianca ainda na disputa masculina. Miguel Pupo e Filipe Toledo já foram eliminados. No feminino, a pernambucana Luana Silva encerrou sua participação na repescagem, terminando a temporada na décima posição do ranking mundial.

Teahupo'o, território francês na Polinésia Francesa, é conhecida por suas ondas potentes e tubulares, formando um dos cenários mais desafiadores do circuito mundial. No feminino, a final da temporada já está definida entre Caitlin Simmers (EUA) e Molly Picklum (AUS).

Confrontos das oitavas de final masculinas:

  1. Heat 1: Jordy Smith (RSA) x Kauli Vaast (FRA)
  2. Heat 2: Leonardo Fioravanti (ITA) x Crosby Colapinto (EUA)
  3. Heat 3: Ítalo Ferreira (BRA) x Rio Waida (IND)
  4. Heat 4: Jack Robinson (AUS) x Marco Mignot (FRA)
  5. Heat 5: Yago Dora (BRA) x Mihimana Braye (TAI)
  6. Heat 6: Cole Houshmand (EUA) x Jake Marshall (EUA)
  7. Heat 7: Ethan Ewing (AUS) x Alan Cleland (MEX)
  8. Heat 8: Griffin Colapinto (EUA) x João Chianca (BRA)

Ítalo Ferreira busca retomar o topo do ranking
Ítalo Ferreira busca retomar o topo do ranking (Foto: Reprodução)

