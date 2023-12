O título de campeã brasileira amadora fecha com chave de ouro a maior temporada da carreira da jovem. Neste ano, ela venceu o STU on Tour, participou das finais do STU e realizou uma manobra histórica ao acertar um 540ª no Half Pipe público do Centro Esportivo do Tietê. Na ocasião, ela recebeu elogios públicos de diversas estrelas do esporte, entre elas, Rayssa Leal.