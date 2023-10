O STU Open Rio entrou em cena em 2017, quando Pâmela Rosa ficou com o título. No ano seguinte, quem levou a melhor foi Letícia Bufoni, com Pâmela Rosa levando o bicampeonato em 2019. Por conta da pandemia, não houve edição em 2020. Desde 2021, portanto, só deu Rayssa no lugar mais alto do pódio da Praça Duó. Mas, neste ano, ela e as demais skatistas tiveram que se adaptar a um novo formato de disputa, principalmente na final.