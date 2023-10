Rayssa Leal se tornou tricampeã de skate street feminino no STU Open Rio, no Rio de Janeiro, neste domingo (29). Apenas oito dias atrás, ela também foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos. No entanto, a atleta não se incomoda com essa rotina intensa, muito pelo contrário. Apaixonado por andar de skate, ela contou ao Lance! como se entrega totalmente ao esporte no qual é uma das grandes estrelas do mundo. Assista acima.