Fora do tablado, mas ainda no topo: o ano sabático de Rebeca Andrade

Os longos anos de dedicação integral à ginástica cobraram um preço alto de Rebeca Andrade, física e mentalmente. Após brilhar nos Jogos de Paris 2024 e se tornar a maior medalhista olímpica da história de seu país, a atleta se permitiu tirar um período sabático. O ano de 2025 para a ginasta foi de recuperação, treino leve e viagens - o que não impediu que ela fosse mundialmente reconhecida como uma das maiores do esporte.

Apesar de não disputar competições no ano passado, Rebeca seguiu em atividade no Centro de Treinamento do Time Brasil, no Rio de Janeiro, com atenção redobrada à preparação física e fisioterapia para cuidar bem das dores crônicas. E, claro, nada de solo. A decisão de não competir mais no aparelho, anunciada ainda durante as Olimpíadas, não foi tomada no calor do momento. Tanto Rebeca quanto seu treinador, Francisco Porath, mantiveram o afastamento do solo que, apesar de ter consagrado a ginasta, traz um grande desgaste físico.

A princípio, não se sabia exatamente por quanto tempo Rebeca Andrade ficaria longe das competições e o torcedor brasileiro ainda tinha esperanças de vê-la em ação novamente durante o Mundial de Ginástica de Jacarta, em outubro de 2025. Mas, a seleção brasileira foi à Indonésia sem sua estrela olímpica e a resposta veio: o retorno de Rebeca ficaria para 2026, ano em que a corrida para os Jogos de Los Angeles começa a esquentar.

Reconhecimento mundial e mais um feito histórico

Mesmo longe das competições, tablados e pódios, Rebeca Andrade ainda teve oportunidade de fazer história no ano de 2025. Em abril, se tornou a primeira mulher brasileira a ganhar o Prêmio Laureus, considerado o "Oscar" do esporte. A ginasta foi premiada na categoria "Retorno do Ano", reconhecimento pela trajetória de superação de uma série de lesões até a conquista das quatro medalhas olímpicas em Paris.

Durante a cerimônia de premiação, Rebeca fez questão de agradecer publicamente à psicóloga Aline Wolff, que a acompanha há mais de 10 anos. O cuidado com a saúde mental, que tem se tornado cada vez mais relevante no cenário do alto rendimento esportivo, é um tema fortemente defendido pela brasileira, e explica muito o caminho que escolheu tomar em 2025.

