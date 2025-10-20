O início da edição 2025/26 da Superliga Feminina de Vôlei se aproxima e, com ele, a chance de ver os reforços das equipes em ação na elite do voleibol nacional. Os três representantes do Rio de Janeiro - Sesc RJ Flamengo, Fluminense e Tijuca Tênis Clube - anunciaram novos nomes para esta temporada, que também marca a primeira participação do time tijucano na Superliga A. Com equilíbrio entre reforços e atletas remanescentes, os clubes cariocas jogam para entrar na briga pelo título.

A contratação de mais destaque entre as equipes do Rio foi a de Tainara, pelo Flamengo. A oposta, constantemente chamada para a Seleção Brasileira e bronze em Paris 2024, chega do Shangai Bright Ibest, da China, aos 25 anos. Com ataques potentes e saques fortes, a expectativa é de que a atleta seja uma das maiores armas do rubro-negro.

Tainara comemora vitória do Flamengo contra o Fluminense no Carioca de vôlei (Foto: Mariana Sá/CRF)

Flamengo reforça time em todas as zonas da quadra

Além de Tainara, o time da Gávea, campeão carioca de 2025, apostou em outros quatro nomes. Giovana, levantadora, chega do Osasco, por onde foi campeã da Superliga na temporada passada. Também levantadora, Vivian, um dos destaques do ascendente Maringá, agora veste vermelho e preto. O técnico Bernardinho terá a sua disposição duas estrangeiras: a ponteira Simone Lee, dos Estados Unidos, e a central Masa Kirov, da Sérvia. Ambas as jogadoras atuam no voleibol brasileiro pela primeira vez na carreira.

Flamengo é finalista do Carioca de vôlei feminino 2025 (Foto: Mariana Sá/ CRF)

Para brigar pelo título, o time terá as remanescentes Laís (líbero), Juju (central) e Helena (ponteira) como principais destaques. Em relação ao elenco da Superliga passada, uma das despedidas mais sentidas foi a de Brie King, levantadora canadense que jogou três anos pelo clube. Outra saída impactante foi a de Michelle Pavão, ponteira que agora defende o Praia Clube.

Fluminense tem troca no comando técnico

Este ano, o tricolor perdeu cinco jogadoras que defenderam as cores da equipe na temporada passada, quando o time teve a melhor campanha em todas as participações na Superliga - quarto lugar na fase classificatória. Bruna Costa (levantadora), Lelê (líbero), Massiel Matos (ponteira), Sofhia Lana (ponteira) e Tamara (ponteira) não jogam mais pelo Fluminense.

Como principal destaque das contratações, aparece a levantadora Fabíola, que chega para ocupar a posição de titular. Aos 42 anos, após passagens pela seleção e vários títulos por clubes, a atleta é a mais experiente do elenco tricolor desta temporada.

Fabíola é um dos pilares do Fluminense (Foto: Reprodução Instagram/ Thiago Porthix)

Além dela, chegaram Amanda Sehn (levantadora), Carol Grossi (ponteira), Nelmaira Valdez (ponteira) e Gabi Santin (líbero). Ana Medina é mais uma contratação, mas a oposta rompeu o ligamento cruzado anterior em treinamento da Seleção Brasileira sub-26 e está em processo de recuperação.

No comando da equipe, o técnico Guilherme Schmitz deu lugar a Marcos Miranda - o Marcão -, que estava no Praia Clube.

Tijuca estreia na Superliga A com elenco reformulado

A edição 2025/26 da Superliga marca a estreia do Tijuca Tênis Clube na elite do voleibol nacional, após o vice-campeonato da Superliga B. Em ascensão e buscando se firmar no alto escalão do vôlei brasileiro, o time foi atrás de dez jogadoras no mercado, sendo três estrangeiras, e conta com seis remanescentes da temporada passada.

Entre as chegadas, destaca-se a da oposta Ivna, de 35 anos. Experiente, a atleta é umas das principais apostas do Tijuca para a eficiência no ataque. Além dela, nove nomes se juntam ao elenco nesta temporada, sob o comando de Matheus Bieler: Clarinha (levantadora), Jennifer Nogueras (levantadora porto-riquenha), Julia Azevedo (oposta), Paula Mohr (ponteira), Ariele (ponteira; retorna à ação após ser mãe), Grécia Castro (ponteira mexicana), Ema Kneiflova (central tcheca), Rebeca (central) e Lelê (líbero).

Tijuca apresenta uniforme para Superliga (Foto: Divulgação/ TTC)

Cariocas iniciam caminhada na Superliga 25/26

O campeonato mais importante do calendário do vôlei nacional começa nesta segunda-feira (20). Flamengo e Fluminense estreiam neste mesmo dia, às 18h30 (de Brasília), contra Paulistano Barueri e Maringá, respectivamente. Já o Tijuca entra em ação na quarta-feira (22), contra o Osasco, atual campeão da Superliga. A partida começa também às 18h30 (de Brasília).