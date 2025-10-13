AO VIVO: Flamengo e Fluminense duelam pelo título do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino

Flamengo e Fluminense decidem nesta segunda (13) o título do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino. A rivalidade entre Flamengo e Fluminense foi acirrada durante todo o campeonato. Na fase de classificação, uma vitória para cada lado. No primeiro turno, o Tricolor levou a melhor por 3 sets a 1. O troco do Rubro-Negro veio no returno, também por 3 a 1, resultado que garantiu à equipe do técnico Bernardinho o mando de quadra para a decisão de hoje.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

1º SET | FLAMENGO 17 x 25 FLUMINENSE

Sob os gritos da torcida, o Flamengo começou o jogo com o saque, já quebrando a defesa do adversário. No entanto, quem marcou o primeiro ponto foi o Fluminense. O tricolor abriu vantagem, com um 6 a 2, se aproveitando de erros do rubro-negro, que começou o jogo demonstrando nervoso nas ações. O visitante abriu mais dois pontos, enquanto o time da casa marcou apenas um. Com isso, Bernardinho pediu o primeiro tempo técnico do jogo. O Flamengo retomou as rédeas e diminuiu a diferença para três pontos, esquentando o jogo e a torcida presente no Tijuca Tênis Clube. Porém, não durou muito: o Fluminense chegou ao 18 a 11, com levantamentos rápidos e ataques potentes, principalmente da ponteira Amanda. O tricolor dominou o primeiro set, com consistência em todos os fundamentos. Por outro lado, o rubro-negro encontrava dificuldades na defesa e em colocar a bola no chão, o que melhorou com a troca das levantadoras - Vivian no lugar de Giovana. Porém, não foi suficiente e o Fluminense fechou a primeira parcial com um bonito bloqueio, em 25 a 17.

2º SET | EM ANDAMENTO | FLAMENGO 19 x 19 FLUMINENSE

O Sesc RJ Flamengo aposta na força do seu conjunto e na genialidade do técnico Bernardinho para buscar o título. A equipe demonstrou grande consistência ao longo da competição, terminando na liderança geral com 9 pontos (três vitórias e uma derrota).

continua após a publicidade

Flamengo e Fluminense decidem o Carioca de Vôlei Feminino (Foto: Mariana Sá / CRF)

➡️ Sonho de criança de ser as Pavão! Gêmeas de 13 anos são contratadas pelo Flamengo

Já o Fluminense, comandado por Marcos Miranda, conta com o talento de jogadoras experientes para tentar o bicampeonato. A oposta Ariane e a Marcelle foram os destaques ofensivos do Tricolor na competição e são as armas para furar o bloqueio rubro-negro.

Flamengo e Fluminense decidem o Carioca de Vôlei Feminino (Foto: Mailson Santana/ Fluminense FC)<br><br>

Como foi o último Fla x Flu do Carioca de vôlei?

Com parciais de 25-17, 25-12, 19-25 e 25-21, o Flamengo levou a melhor na "revanche" contra o Tricolor Carioca. No primeiro duelo entre as equipes, a equipe rubro-negra foi derrotada com tranquilidade pelas adversárias por 3 sets a 1.

continua após a publicidade

Vinda direto da Seleção Brasileira, a oposta Tainara destacou-se como principal pontuadora da partida com 22 acertos. As ponteiras Simone Lee e Karina também contribuíram significativamente para o triunfo rubro-negro, ao marcarem 20 e 16 pontos, respectivamente.