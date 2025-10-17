A Superliga Feminina começa nesta segunda-feira (20) com muitos atrativos. E um deles é a briga indireta das líberos Laís, Marcelle, Nyeme e Natinha. O quarteto, claro, está de olho no título. Mas também sabe que boas atuações serão fundamentais para chamar a atenção do técnico da seleção Zé Roberto Guimarães, depois de uma temporada de seleções que mexeu bastante com a posição.

Nyeme foi titular na conquista da medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris. Com atuações seguras, se tornou o nome garantido na posição. Porém, a jogadora decidiu pausar a carreira por um ano para ter filho. Agora, volta às quadras pelo Gerdau Minas e precisará ganhar ritmo para voltar a fazer grandes atuações.



Natinha seria a substituta natural de Nyeme no Mundial deste ano, já que também esteve em Paris, mas como reserva. Porém, pediu dispensa da seleção e abriu espaço para Lais e Marcelle. A jogadora do Sesc Flamengo fez boa parte da janela de seleções como titular, mas foi a líbero do Fluminense, com atuações de muito destaque, que fechou o ano como dona da posição, na conquista da medalha de bronze no Mundial.

Ao Lance!, Laís, Marcelle e Nyeme falaram sobre as expectativas para esta temporada e como enxergam a relação entre clubes e seleção; confira!

Capitã do Flamengo briga por vaga na Seleção Brasileira

Laís defende as cores do Sesc Flamengo pelo terceiro ano seguido. A primeira vez que a líbero jogou como titular na Seleção Brasileira foi na primeira semana da Liga das Nações, em junho deste ano. Após o vice-campeonato, a seleção disputou, entre agosto e setembro, o Mundial. Laís, de 29 anos, foi a líbero reserva da campanha até o bronze. Ela sabe que um bom desempenho na Superliga é o primeiro passo para a seleção.

— A Superliga é a nossa competição principal. Então, é fundamental ir bem nesse campeonato, para uma convocação — disse Laís.

Laís, líbero do Sesc RJ Flamengo (Foto: Divulgação/ CRF)

Sobre a disputa pela vaga com líberos que jogam a mesma competição, a capitã do Flamengo foi positiva.

— Eu acho que é uma disputa gostosa de assistir. Quem ganha é o voleibol brasileiro, que tem cada vez mais pessoas dispostas a participar da seleção, a querer conquistar grandes resultados e grandes lugares — comentou a jogadora.

O meteoro Marcelle vira titular na seleção feminina de vôlei

A trajetória de Marcelle na Seleção Brasileira foi exponencial. Em 2025, a atleta foi, primeiramente, convidada para participar dos treinos da Liga das Nações. No entanto, acabou entrando na lista das convocadas para a competição e, ao longo dos jogos, conquistou a posição de titular.

No Mundial, disputado na Tailândia, a líbero do Fluminense, de 23 anos, foi um dos principais destaques na campanha que resultou na medalha de bronze.

— Além de dar o meu máximo para levar o Fluminense à melhor campanha possível, a Superliga reúne as melhores atletas e os melhores times do país. Se eu estiver bem, as coisas vão fluir naturalmente — expressou a líbero.

Marcelle em ação pelo Fluminense (Foto: Marina Garcia/FFC)

Além disso, a jogadora afirmou que a disputa com outras líberos, no mesmo campeonato, a incentiva a querer melhorar.

— É uma honra disputar vaga com elas, porque são as melhores do Brasil e o nível da Superliga é muito alto. Se elas estiverem bem, naturalmente, me incentivam a me dedicar e trabalhar ainda mais, para eu conseguir estar no nível delas ou até acima — disse Marcelle.

Nyeme quer retorno à seleção

A líbero ficou fora da última Superliga por conta da gravidez da primeira filha. Agora, após mais de uma ano, Nyeme volta à ação, aos 26 anos, defendendo o Gerdau Minas. A atleta sonha com o retorno também à Seleção Brasileira.

— Esta temporada será muito importante para mim, porque vai ser o meu retorno depois de um ano e dois meses parada. Consequentemente, preciso treinar bem e jogar bem, para, lá na frente, se Deus quiser, eu estar na seleção novamente — refletiu a líbero.

Nyeme retorna à ação na temporada 25/26 (Foto: Reprodução/ Instagram Minas Tênis Clube)

Nyeme foi convocada pela primeira vez em 2021, para a disputa da Liga das Nações, em espécie de teste para as Olimpíadas de Tóquio. No entanto, a líbero ficou fora da lista dos Jogos. Dois anos depois, voltou à equipe, na campanha da prata na Liga das Nações.

A convocação para os Jogos Olímpicos veio em Paris 2024. Após a competição, Nyeme anunciou a pausa na carreira, para a gravidez.

Natinha foi ausência na amarelinha em 2025

Com Nyeme fora, a expectativa era de que Natinha, do Praia Clube, conquistasse a vaga de titular da Seleção Brasileira. No entanto, às vésperas da Liga das Nações 2025, a atleta pediu dispensa da equipe, alegando que a temporada exigiu muito dela, tanto fisicamente quanto mentalmente.

A primeira vez que Natinha, agora com 28 anos, foi convocada para a seleção foi em 2021. Em 2024, foi bronze nos Jogos de Paris. Além disso, conquistou duas medalhas de prata em Liga das Nações.

Natinha, líbero do Praia Clube (Foto: Reprodução/ Instagram)

Neste período pré-Superliga, Natinha não está disponível para entrevistas. Logo, o Lance! não conseguiu ouvir a líbero.