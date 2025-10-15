Guia Superliga Feminina: tudo sobre a temporada 25/26

A ansiedade do vôleifã está perto do fim. A Superliga Feminina de Vôlei vai começar dia 20 de outubro. O Lance! preparou um guia completo. Conheça tudo sobre as equipes, formato, calendário, favoritos, curiosidades e atletas para ficar de olho.

Calendário da Superliga Feminina

Com o início no final de outubro, a competição vai terminar em maio do ano que vem. A final será disputada no dia 3.

Equipes participantes da Superliga Feminina

As equipes são de cinco estados, São Paulo — com maior número de representantes, quatro no total — Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Paraná.

Tijuca Tênis Clube (RJ)

Paulistano Barueri (SP)

Batavo Mackenzie (MG)

Brasília Vôlei (DF)

Dentil Praia Clube (MG)

Fluminense (RJ)

Gerdau Minas (MG)

Osasco São Cristóvão Saúde (SP)

Renasce Sorocaba (SP)

Sesc Flamengo (RJ)

Sesi Bauru (SP)

Sancor Maringá (PR)

Na temporada passada, Tijuca e Sorocaba conquistaram a Superliga B e garantiram seus acessos para a Série A do torneio, fechando os 12 participantes da temporada 2025/2026

O Tijuca Tênis Clube vai disputar a Superliga A pela primeira vez na história, o time tradicional nas competições de base se junta ao Fluminense e Sesc Flamengo para a lista dos cariocas que disputam na elite do vôlei nacional.

O Renasce Sorocaba, apesar de ser recém fundado, em 2021, coloca a cidade do interior de São Paulo em evidência novamente, já que o Leite Moça, time extinto da cidade, acumulou títulos na década de 90, sagrando-se até mesmo campeão mundial em 1994.

Gerdau Minas vence o Mineiro de Vôlei 2025 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Formato da disputa da Superliga Feminina

A liga organizada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) é formada pelos 12 melhores times do país, sendo disputada em um formato em que as equipes disputam primeiro uma fase de classificação com pontos corridos em turno e returno, seguida por playoffs decisivos até a definição do campeão.

A comissão técnica da CBV definiu que as quartas de final e semifinais serão jogadas em melhor de três partidas (play-off), enquanto a final será realizada em jogo único.

Fase classificatória

As doze equipes participarão da fase de pontos corridos; Turno e returno: cada time enfrenta todos os outros uma vez em casa e uma fora; Em caso de empate em pontos somados, os critérios de desempate incluem: número de vitórias, saldo de sets, saldo de pontos, confronto direto, e, por último, sorteio, se necessário; Ao final dessa fase, as oito melhores equipes avançam para as eliminatórias; As duas últimas colocadas da fase classificatória serão rebaixadas para a Superliga B na temporada futura.

Eliminatórias

Os confrontos de quartas de final seguem o cruzamento tradicional: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º;

seguem o cruzamento tradicional: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º; As quartas e as semifinais serão disputadas em melhor de três jogos (quem vencer duas partidas avança);

e as serão disputadas em (quem vencer duas partidas avança); O mando nos jogos decisivos é definido pelo desempenho na fase classificatória: a equipe de melhor índice técnico terá a vantagem de jogar em casa no momento decisivo;

Em cada série: o primeiro jogo será em quadra da equipe com pior índice técnico, e o jogo de desempate (se necessário) será mandado pelo time de melhor desempenho anterior;

A final, porém, será disputada em jogo único, em local definido pela CBV.

Sesi Bauru vence o Paulista de Vôlei feminino 2025 (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

Campeões e histórico da Superliga Feminina

O atual campeão do torneio é o Osasco São Cristóvão Saúde que bateu o Sesi Vôlei Bauru por 3 sets a 1 na final da Superliga 2024/25.

O Sesc Flamengo, projeto que começou no Paraná e depois se juntou ao time carioca, é o maior campeão da Superliga, com 12 títulos.

Rio de Janeiro – 12 títulos;

Osasco – 6 títulos;

Minas – 6 títulos;

Supergasbrás, Sadia, Sorocaba – 3 títulos cada;

Fluminense, Praia Clube – 2 títulos cada.

Equipes favoritas e da Superliga Feminina

Dentil Praia Clube e Gerdau Minas mantiveram os fortes investimentos e seguem com força para a temporada, para tentar tirar o título do Osasco São Cristóvão Saúde. O Sesc Flamengo volta a ter mais recursos e também aparece bem na briga. O início do ano, mostrou que o atual vice da competição, Sesi Vôlei Bauru, campeão paulista invicto, também chega bem. O Fluminense se reforçou e, embora não seja favorito, por surpreender.

Curiosidades da Superliga Feminina

A temporada passada da Superliga foi recheada de curiosidades como a quebra do jejum de 13 anos sem títulos da competição para clubes paulistas, após vitória do Osasco. A final não teve nenhum time de Minas Gerais, rompendo uma sequência de seis anos.