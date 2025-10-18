Osasco e Sesi-Bauru disputam o título da Supercopa de Vôlei; acompanhe

Antes do início da Superliga 2025/2026, Osasco e Sesi-Bauru reeditam o confronto da última final para disputar o título da Supercopa de Vôlei, em partida que acontece a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A partida tem transmissão do SporTV e getv.

O torneio de jogo único é disputado pela equipe campeã da Copa Brasil e da Superliga. Na última temporada, o Osasco faturou os dois títulos justamente após superar o Sesi-Bauru nas duas finais. As equipes ainda disputaram, em 2024, o título do Campeonato Paulista de Vôlei, que também ficou com o time da grande São Paulo.

Neste reencontro, porém, as equipes chegam de maneira diferente. Reformulado após o título da Superliga, sem nomes como a ponteira Natália e a levantadora Giovana, o Osasco parou na semifinal do Paulista, superado pelo Barueri, no início de outubro. Já o Sesi-Baru, chegou à decisão com duas vitórias sobre o Sorocaba e de impôs sobre o Barueri para conquistar o tricampeonato estadual. O título veio de maneira invicta, com 11 vitórias em 11 jogos e apenas quatro sets perdidos ao longo da campanha.

Com as veteranas Camila Brait e Dani Lins de lados opostos da quadra, a decisão da Supercopa na noite deste sábado (18) também marcará a primeira vez que duas equipes paulistas disputam o título, já que Osasco e Sesi-Baru quebraram a hegemonia mineira que dominou o cenário nacional nos últimos anos.

Camila Brait segue como referência do time de Osasco (Foto: Carol Oliveira/ Osasco Voleibol Clube)

Acompanhe o jogo

🏐Nia Reed diminui para o Sesi-Bauru. Osasco 9 x 6 Sesi-Bauru

🏐Bloqueio do Osasco funciona e vantagem aumenta. Osasco 9 x 5 Sesi-Bauru

🏐Jenna Gray pontua de segunda para o Osasco e Sesi-Bauru pede tempo. Osasco 7 x 4 Sesi-Bauru.

🏐Acosta diminui para o Sesi-Bauru. Osasco 3 x 2 Sesi-Bauru

🏐Com ace de Caitie Baird, Osasco abre vantagem no início da parcial. Osasco 3 x 1 Sesi-Bauru

1º set: Osasco 25 x 17 Sesi-Bauru

As duas equipes mostraram bastante volume de jogo, disputando ralis importantes que ultrapassaram os 30 segundos. Porém, cometendo menos erros, especialmente no ataque, o Osasco acabou levando a melhor, especialmente na reta final do primeiro set, quando chegou a abrir sete pontos de vantagem. A argentina Bianca Cugno e a norte-americana Caitie Baird, novidades na equipe osasquense para a temporada, foram os principais destaques ofensivos.

🏐Bianca Cugno fecha o primeiro set para o Osasco. Osasco 25 x 17 Sesi-Bauru

🏐Caitie Baird ataca no fundo de quadra e amplia vantagem do Osasco. Osasco 23 x 16 Sesi-Bauru

🏐Sesi-Bauru desperdiça contra-ataque com Acosta. Osasco 17 x 15 Sesi-Bauru

🏐Dani Lins volta a acionar Diana, que pontua. Osasco 15 x 14 Sesi-Bauru

🏐Bloqueio do Osasco funciona. Osasco 14 x 12 Sesi-Bauru

🏐Após disputa de rally, ataque do Sesi-Bauru vai para fora. Osasco 13 x 11 Sesi-Bauru

🏐Diana devolve com bola pelo meio e pontua para o Sesi. Osasco 11 x 11 Sesi-Bauru

🏐Larissa aproveita bola de xeque e pontua para o Osasco. Osasco 10 x 8 Sesi-Bauru.

🏐Sesi-Bauru empata em novo erro do Osasco. Osasco 7 x 7 Sesi-Bauru

🏐Erro de ataque do Osasco, Sesi-Bauru encosta. Osasco 6 x 5 Sesi-Bauru

🏐Saque de Osasco funciona e equipe sai na frente abrindo 6 a 2.

Tudo sobre a Supercopa de Vôlei

Osasco x Sesi-Baruru

Data e horário: sábado, 18 de outubro, a partir das 21h30 (horário de Brasília)

Local: Ginásio Guanandizão, em Campo Grande - MS

Onde assistir: SporTV 2 (tv fechada) e GE TV (YouTube).