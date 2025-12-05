A Fórmula 1 (F1) está na etapa que decide o título de pilotos, o GP de Abu Dhabi. Uma dúvida frequente para os brasileiros é por que o Brasil não é mais o responsável por fechar o calendário da principal categoria do automobilismo mundial. O autódromo de Interlagos já não sedia mais a última etapa da F1 desde 2014, quando Abu Dhabi se tornou a última corrida.

A resposta para o Brasil não ser mais a última etapa da temporada envolve diversos fatores logísticos e contratuais. Mas, o principal é o rígido e caro contrato que a F1 tem com o autódromo de Yas Marina, em Abu Dhabi. O circuito paga cerca de US$ 55 milhões (cerca de R$ 290 milhões) para receber a etapa, é um dos mais caros do calendário. Enquanto isso, o Brasil paga o valor aproximado de US$ 35 milhões (R$ 185 milhões).

Nos fatores logísticos, é melhor para a F1 realizar uma rodada nas Américas (México, Brasil e Las Vegas) e depois ir para o Oriente Médio (Catar e Abu Dhabi) do que ir para esses países e depois voltar para o Brasil. Neste caso, a "solução" seria jogar as provas para o início do ano, mas o Bahrein e Arábia Sauditas tem essas datas asseguradas por conta do Ramadã. Além disso, uma corrida desses países no meio do ano não seria possível por conta do clima extremamente quente.

Verstappen e Norris disputam posição na sprint do GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud Hams / AFP)

Nos últimos 20 anos, o Brasil sediou seis finais da F1. Dessas, quatro tiveram decisão de título. Já Abu Dhabi sediou a final em 14 oportunidades. Além dos dois, a China também já fez a última etapa da categoria.

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real