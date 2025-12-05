Por que o Brasil não sedia mais a final da Fórmula 1?
Etapa foi final da F1 pela última vez em 2014
A Fórmula 1 (F1) está na etapa que decide o título de pilotos, o GP de Abu Dhabi. Uma dúvida frequente para os brasileiros é por que o Brasil não é mais o responsável por fechar o calendário da principal categoria do automobilismo mundial. O autódromo de Interlagos já não sedia mais a última etapa da F1 desde 2014, quando Abu Dhabi se tornou a última corrida.
A resposta para o Brasil não ser mais a última etapa da temporada envolve diversos fatores logísticos e contratuais. Mas, o principal é o rígido e caro contrato que a F1 tem com o autódromo de Yas Marina, em Abu Dhabi. O circuito paga cerca de US$ 55 milhões (cerca de R$ 290 milhões) para receber a etapa, é um dos mais caros do calendário. Enquanto isso, o Brasil paga o valor aproximado de US$ 35 milhões (R$ 185 milhões).
Nos fatores logísticos, é melhor para a F1 realizar uma rodada nas Américas (México, Brasil e Las Vegas) e depois ir para o Oriente Médio (Catar e Abu Dhabi) do que ir para esses países e depois voltar para o Brasil. Neste caso, a "solução" seria jogar as provas para o início do ano, mas o Bahrein e Arábia Sauditas tem essas datas asseguradas por conta do Ramadã. Além disso, uma corrida desses países no meio do ano não seria possível por conta do clima extremamente quente.
Nos últimos 20 anos, o Brasil sediou seis finais da F1. Dessas, quatro tiveram decisão de título. Já Abu Dhabi sediou a final em 14 oportunidades. Além dos dois, a China também já fez a última etapa da categoria.
GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
