Jaque mata a saudade das quadras sob o olhar da família

A primeira coisa que se vê ao subir as escadas para acessar o ginásio do Pinheiros, antes da estreia da equipe na Superliga B, é a camisa 8 com o nome de Jaque, exposta na entrada. A bicampeã olímpica retornou oficialmente às quadras na noite desta sexta-feira (5), sob muitos aplausos do público e o olhar orgulhoso do marido, Murilo.

Jaque volta às quadras como líbero do pinheiros na Superliga B

Apesar do perfil discreto, o também medalhista olímpico não escondeu a alegria no retorno de Jaque. Ao lado do filho Arthur, fez muitas fotos e vídeos da esposa em quadra. Após o protocolo inicial do jogo, ela mandou beijos e fez "coraçãozinho" para os familiares.

A saudade das quadras era demais. Parte de uma "família do vôlei", Jaque não perdeu a conexão com o esporte mesmo após a aposentadoria, acompanhando como torcedora fervorosa as temporadas de clubes e seleções. Mas o negócio dela mesmo era jogar - e não pensou muito quando surgiu a oportunidade de jogar no Pinheiros.

— Eu fui um dos maiores incentivadores pra essa volta, até por saber de toda essa saudade e por tudo que a gente viveu dentro do vôlei… Tem que aproveitar cada segundo, cada momento — contou Murilo.

O retorno de Jaque à quadra foi realmente um trabalho em família: até Murilo compareceu ao treino do Pinheiros e bateu uma bolinha com o elenco. Questionado se também fica inspirado pelo momento da esposa, ele respirou fundo antes de dizer que hoje "o corpo já não ajuda muito".

A partida entre Pinheiros e Ascade, que marcou o retorno de Jaque, foi também a estreia das equipes na temporada 2025/2026 da Superliga B. Aos 41 anos, Jaqueline foi a líbero titular da equipe - papel diferente da função de ponteira-passadora que desempenhou durante a maior parte da carreira.

A partida começou tranquila para o Pinheiros, que embalado pela empolgação da torcida, venceu o primeiro set por confortáveis 25 a 8. O segundo set, porém, não foi tão fácil: o Ascade chegou a abrir nove pontos de vantagem e, apesar de uma reação do Pinheiros, venceu por 25 a 20.

Quanto mais disputado o jogo foi ficando, mais aparecia a personalidade intensa de Jaque. Ela trocava orientações com as companheiras e vibrava a cada ponto, mas também mostrava frustração quando algo não dava certo. Viveu os altos e baixos de um jogo de vôlei.

A um ponto de fechar o jogo, um susto para o Pinheiros. Jaque teve um choque de cabeça com a companheira de equipe Bia, que saiu de quadra e recebeu atendimento médico no banco de reservas. No fim, as duas ficaram bem e a equipe paulista confirmou a vitória por 3 sets a 1 (25/8, 20/25, 25/23 e 25/20).