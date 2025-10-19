Cruzeiro e Minas disputam clássico pela Supercopa de Vôlei; acompanhe

Duas das principais equipes do vôlei brasileiro, Cruzeiro e Minas disputam o título da Supercopa de Vôlei masculino, em partida que acontece neste domingo (19), a partir das 18h30 (horário de Brasília), no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O torneio, que coloca frente a frente os campeões da Superliga e Copa Brasil, terá transmissão pelo SporTV 2 e CazéTV. Cruzeiro vai vencendo por 2 a 0.

O duelo pela Supercopa marcará o terceiro clássico mineiro na temporada, já que as equipes se enfrentaram em outras duas oportunidades pelo campeonato estadual. Além de vencer na primeira fase, o Cruzeiro também levou a melhor na final, disputada no último domingo (12). Na ocasião, a equipe chegou ao 16º título consecutivo. Em abril deste ano, o time se sagrou campeão da Superliga pela nona vez ao superar o Campinas, em São Paulo. Já o Minas chega à disputa como campeão da Copa Brasil, título conquistado em fevereiro deste ano após vitória de virada sobre o Joinville.

No histórico da Supercopa de Vôlei, o Cruzeiro figura como maior vencedor, com seis títulos, sendo o último conquistado em 2024, diante do Sesi-Bauru. O Minas disputou a competição em 2022, mas ficou com o vice após derrota justamente para o Cruzeiro, e segue em busca do título inédito.

Cruzeiro chega como favorito na temporada nacional (Foto: Reprodução/Instagram: @douglasouza)

Acompanhe o jogo

🏐Brasília aciona Lucão pelo meio. Cruzeiro 11 x 10 Minas

🏐Erro de saque do Cruzeiro. Cruzeiro 8 x 8 Minas

🏐Erro de saque do Minas. Cruzeiro 8 x 7 Minas

🏐Bloqueio do Minas funciona com Bertolini. Cruzeiro 7 x 7 Minas

🏐Minas explora o bloqueio adversário. Cruzeiro 3 x 3 Minas

🏐Erro de saque de Wallace. Cruzeiro 2 x 2 Minas

🏐Lucão é acionado pelo meio. Cruzeiro 2 x 1 Minas

🏐Bertolini pontua no bloqueio. Cruzeiro 1 x 1 Minas

2º set: Cruzeiro 25 x 20 Minas

Após um primeiro set dominante, o Cruzeiro voltou à quadra desconcentrado e com pouca eficiência no ataque, dando chances ao Minas abrir vantagem no placar, já que a equipe celeste só conseguia pontuar em erros do saque adversário. Após pedido de tempo do técnico Filipe Ferraz, o time se reorganizou em quadra e voltaram a brilhar Wallace, Douglas Souza e Lucão, colocando o Cruzeiro novamente na liderança do placar. Mais uma vez, o principal ponto fraco do Minas foi o saque. No segundo set, foram oito pontos cedidos neste fundamento.

🏐Ataque para fora do Minas encerra a parcial. Cruzeiro 25 x 20 Minas

🏐Novo erro de saque do Minas. Cruzeiro 22 x 19 Minas

🏐Cruzeiro pontua em ataque rápido pelo meio. Cruzeiro 21 x 19 Minas

🏐Ace de Lucão. Cruzeiro 17 x 15 Minas

🏐Cruzeiro empata com Douglas Souza. Cruzeiro 15 x 15 Minas

🏐Lucão explora o bloqueio do Minas. Cruzeiro 13 x 14 Minas

🏐Douglas Souza anota mais um ponto de ataque. Cruzeiro 10 x 12 Minas

🏐Erro de saque do Minas. Cruzeiro 7 x 11 Minas

🏐Abouba explora o bloqueio adversário. Cruzeiro 6 x 11 Minas

🏐Wallace pontua pela primeira vez no segundo set. Cruzeiro 5 x 8 Minas

🏐Mais um bloqueio do Minas e Cruzeiro pede tempo. Cruzeiro 3 x 7 Minas

🏐Bloqueio do Minas volta a funcionar. Cruzeiro 3 x 5 Minas

🏐Douglas Souza para no bloqueio. Cruzeiro 2 x 4 Minas

🏐Minas volta a cometer erros de saque no segundo set. Cruzeiro 2 x 2 Minas

1º set: Cruzeiro 25 x 19 Minas

O atual campeão mineiro e da Superliga começou o jogo com tranquilidade e eficiência no ataque, abrindo vantagem confortável no placar desde a primeira parte do set. Pela equipe celeste, o ponteiro Douglas Souza se destacou no bloqueio, com três pontos neste fundamento. Do outro lado, o Minas abusou dos erros, cedendo sete pontos de saque ao adversário. A equipe buscou uma reação na reta final da parcial e diminuiu a vantagem, mas não conseguiu impedir a vitória do Cruzeiro por 25 a 19.

🏐Lucão fecha o primeiro set. Cruzeiro 25 x 19 Minas

🏐Djalma volta a explorar o bloqueio adversário. Cruzeiro 23 x 19 Minas

🏐Minas diminui no bloqueio. Cruzeiro 22 x 18 Minas

🏐Ataque do Minas explora o bloqueio adversário. Cruzeiro 22 x 17 Minas

🏐Douglas Souza volta a aparecer no bloqueio. Cruzeiro 22 x 14 Minas

🏐Erro de saque do Minas. Cruzeiro 20 x 13 Minas

🏐Mais um ponto de bloqueio do Minas, Cruzeiro pede tempo. Cruzeiro 17 x 11 Minas

🏐Bloqueio do Minas funciona, parando ataque de Wallace. Cruzeiro 17 x 9 Minas

🏐Ace de Wallace, Minas pede tempo novamente. Cruzeiro 15 x 7 Minas

🏐Mais um saque para fora do Minas. Cruzeiro 13 x 7 Minas

🏐Cruzeiro abre vantagem e Minas pede tempo. Cruzeiro 11 x 5 Minas

🏐Erro de saque de Brasília. Cruzeiro 8 x 5 Minas

🏐Erro de saque do Minas. Cruzeiro 6 x 2 Minas

🏐Abouba diminui para o Minas. Cruzeiro 5 x 2 Minas

🏐Cruzeiro aproveita bom início no saque e abre vantagem. Cruzeiro 3 x 0 Minas

Clássico paulista decidiu a Supercopa feminina

Na noite do último sábado (18), o Ginásio Guanandizão recebeu a disputa da Supercopa de Vôlei feminino, decidida no clássico paulista entre Osasco e Sesi-Bauru. Campeão estadual na última semana, o Sesi-Bauru acabou superado por 3 sets a 0 e viu a equipe adversária conquistar o título da Supercopa pela primeira vez.

Tudo sobre a Supercopa de Vôlei

Cruzeiro x Minas

Data e horário: domingo, 19 de outubro, a partir das 18h30 (horário de Brasília)

Local: Ginásio Guanandizão, em Campo Grande - MS

Onde assistir: SporTV 2 (tv fechada) e GE TV (YouTube).

