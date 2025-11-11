Thierry Henry brasileiro é convocado para seleção de basquete; entenda

A seleção brasileira de basquete terá um nome conhecido no mundo do futebol. O jovem Thierry Henry, homônimo do craque francês, é um dos convocados para um período de treinamentos visando o Sul-Americano Sub-17 Masculino, que acontece entre os dias 10 e 14 de dezembro, em Assunção, no Paraguai.

continua após a publicidade

➡️NBA: Mavericks demite responsável pela troca de Luka Doncic

Thierry começou no basquete em 2021, no Clube dos Funcionários de Volta Redonda e, desde 2024, defende o Saski Baskonia, clube espanhol que já recebeu os brasileiros Tiago Splitter e Marcelinho Huertas. Nascido em 2008, o jogador teve o nome escolhido por seu pai, inspirado justamente pelo Henry francês, algoz do Brasil na Copa do Mundo de 2006.

O Sul-Americano Sub-17 de basquete

Além do pivô Thierry Henry, o técnico Fernando Pereira convocou outros 15 atletas para a última etapa de preparação antes do Sul-Americano da categoria - apenas 12 viajam à capital paraguaia. Com oito seleções na disputa, a competição reúne, além de Paraguai e Brasil, as equipes de Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Uruguai e Venezuela.

continua após a publicidade

Os três melhores times ao final do torneio garantirão uma vaga na AmeriCup Sub-18 2026, principal competição continental da categoria. O sorteio oficial dos grupos acontece no final de novembro, em Miami, com a definição das chaves e tabela completa da competição.

➡️Wembanyama assombra; veja os lances insanos de segunda (10) na NBA

Seleção brasileira sub-17 inicia preparação para sul-americano da categoria (Foto: Divulgação/ CBB)

Veja a lista de convocados

Bruno Solano – Zentro Madrid-ESP

Caio Mathias – Paulistano-SP

Eduardo Santos – Corinthians-SP

Gabriel Bavoso – São Paulo-SP

Isaiah Santos – Seven Lakes-EUA

João Gabriel – Paulistano-SP

João Aragão – Paulistano-SP

João Marcelo – Pinheiros-SP

João Sálvio – Clube Campineiro de Regatas-SP

João Gluck – UCAM Murcia-ESP

Matheus Nascimento – Pinheiros-SP

Mathias Alessanco – Overtime Elite-EUA

Pedro Alves – Paulistano-SP

Pedro Figueiredo – Saski Baskonia-ESP

Pietro Melo – Paulistano-SP

Thierry Henry – Saski Baskonia-ESP

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico