Thierry Henry brasileiro é convocado para seleção de basquete; entenda
Homônimo do craque francês integra a equipe sub-17 do Brasil
A seleção brasileira de basquete terá um nome conhecido no mundo do futebol. O jovem Thierry Henry, homônimo do craque francês, é um dos convocados para um período de treinamentos visando o Sul-Americano Sub-17 Masculino, que acontece entre os dias 10 e 14 de dezembro, em Assunção, no Paraguai.
Thierry começou no basquete em 2021, no Clube dos Funcionários de Volta Redonda e, desde 2024, defende o Saski Baskonia, clube espanhol que já recebeu os brasileiros Tiago Splitter e Marcelinho Huertas. Nascido em 2008, o jogador teve o nome escolhido por seu pai, inspirado justamente pelo Henry francês, algoz do Brasil na Copa do Mundo de 2006.
O Sul-Americano Sub-17 de basquete
Além do pivô Thierry Henry, o técnico Fernando Pereira convocou outros 15 atletas para a última etapa de preparação antes do Sul-Americano da categoria - apenas 12 viajam à capital paraguaia. Com oito seleções na disputa, a competição reúne, além de Paraguai e Brasil, as equipes de Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Uruguai e Venezuela.
Os três melhores times ao final do torneio garantirão uma vaga na AmeriCup Sub-18 2026, principal competição continental da categoria. O sorteio oficial dos grupos acontece no final de novembro, em Miami, com a definição das chaves e tabela completa da competição.
Veja a lista de convocados
Bruno Solano – Zentro Madrid-ESP
Caio Mathias – Paulistano-SP
Eduardo Santos – Corinthians-SP
Gabriel Bavoso – São Paulo-SP
Isaiah Santos – Seven Lakes-EUA
João Gabriel – Paulistano-SP
João Aragão – Paulistano-SP
João Marcelo – Pinheiros-SP
João Sálvio – Clube Campineiro de Regatas-SP
João Gluck – UCAM Murcia-ESP
Matheus Nascimento – Pinheiros-SP
Mathias Alessanco – Overtime Elite-EUA
Pedro Alves – Paulistano-SP
Pedro Figueiredo – Saski Baskonia-ESP
Pietro Melo – Paulistano-SP
Thierry Henry – Saski Baskonia-ESP
