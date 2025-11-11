Wembanyama assombra; veja os lances insanos de segunda (10) na NBA
Todos nós sabemos que a NBA é um espetáculo e que sempre vale a pena acompanhar se você curte insanidades em quadra. Mas que tipo de insanidades? Vem acompanhar os melhores lances da noite anterior.
Cuidado! O Wembanyama está atrás de você...
O "Slenderman" dos Spurs, Victor Wembanyama, roubou a cena mais uma vez e se fosse somente isso já estaríamos acostumados. Victor assombrou o Chicago Bulls, sendo decisivo com uma bola de três, um toco crucial e outra cesta de três para garantir a virada no último minuto. O San Antonio venceu por 121 a 117.
Nem o sobrenatural explica Luka Doncic
Em Los Angeles, Luka Doncic dos Lakers continua a deslumbrar os adversários com suas jogadas místicas. O esloveno, que já virou rotina com suas "insanidades" dentro de quadra, protagonizou uma enterrada e um lance espetacular vindo de longe, reafirmando seu status de craque. Com direito a competição com Austin Reaves de quem faz o arremesso mais longe. O placar ficou 121 para os Lakers e 111 Charlotte Hornets.
Tudo milimetricamente desenhado
Em um jogo emocionante na NBA, o placar marcava 128 a 126 para os Cavaliers a sete segundos do fim, tudo parecia estar desenhado, mas Miami mostrou que tem borracha e resiliência, forçando a prorrogação com o último arremesso. A história não parou por aí: o técnico Erik Spoelstra substituiu a borracha pela caneta e desenhou a jogada final para Andrew Wiggins, que selou a vitória nos últimos quatro décimos por 140 a 138 sobre Cleveland.
Giannis?!
Giannis Antetokounmpo, a "Besta Grega", estava imparável na partida dos Bucks contra o Dallas Mavericks. O astro finalizou jogadas impressionantes, incluindo uma cesta em cima de Cooper Flagg e Daniel Gafford. O Milwaukee Bucks saiu vitorioso com o placar de 116 a 114.
Confira os resultados completos da noite de segunda (10) para o início da madrugada de terça (11) na NBA
Detroit Pistons 137 x 135 Washington Wizards
Orlando Magic 115 x 112 Portland Trail Blazers
Charlotte Hornets 111 x 121 Los Angeles Lakers
Miami Heat 140 x 138 Cleveland Cavaliers
Chicago Bulls 117 x 121 San Antonio Spurs
Dallas Mavericks 114 x 116 Milwaukee Bucks
Utah Jazz 113 x 120 Minnesota Timberwolves
Phoenix Suns 121 x 98 New York Pelicans
