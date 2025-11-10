Site americano elege os 25 maiores jogadores da NBA neste século; confira

A discussão sobre os maiores jogadores da história da NBA é um tema que sempre gera debate entre fãs e especialistas. Desta vez, o renomado portal americano The Athletic decidiu focar no século 21 e elegeu os 25 maiores atletas da liga desde o ano 2000. No topo da lista, nenhuma surpresa: LeBron James.

O rei, quatro vezes campeão da NBA e maior pontuador da história da liga, foi escolhido como o número 1 por um painel de 43 jornalistas, podcasters e editores do site. A votação considerou o impacto, as conquistas e o domínio dos atletas puramente a partir da temporada 2001/2002.

Logo atrás de LeBron, aparece Stephen Curry, o homem que revolucionou o jogo com suas bolas de três pontos e liderou a dinastia do Golden State Warriors. Fechando o pódio, o lendário Tim Duncan, pentacampeão pelo San Antonio Spurs e talvez o vencedor mais consistente da sua geração, ficou com a terceira posição.

A lista, como era de se esperar, gerou controvérsia. Kobe Bryant, uma lenda incontestável e ícone dos Lakers, ficou na quarta posição. No entanto, o que mais causou debate foi a presença do pivô sérvio Nikola Jokic, tricampeão do prêmio de MVP, já na quinta posição, à frente de nomes como Kevin Durant (6º) e Shaquille O'Neal (7º).

Confira o TOP 10 do ranking do The Athletic:

1º LeBron James

LeBron James em ação pelo Los Angeles Lakers (Foto: Jessie Alcheh/NBAE via Getty Images/AFP)

2º Stephen Curry

Stephen Curry defende James Harden em Warriors x Clippers na NBA (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

3º Tim Duncan

Tim Duncan fecha pódio do ranking da NBA (Foto: Reprodução / NBA)

4º Kobe Bryant

5º Nikola Jokic

6º Kevin Durant

7º Shaquille O'Neal

8º Giannis Antetokounmpo

9º Dirk Nowitzki

10º Dwyane Wade

