LeBron James ou Stephen Curry? Saiba quem ganha mais na NBA

Num mundo de milionários - em que um já é bilionário e outros caminham para se tornar - a NBA iniciou sua temporada 2025-2026. E com LeBron James (integrante do clube do bilhão) e Stephen Curry entre os atletas mais bem pagos da principal liga de basquete do mundo.

Mas a ordem em que eles aparecem depende do recorte observado. O site Sportico, especializado no ramo, separou os ganhos aferidos de duas formas. Numa, LeBron James é o líder. Na outra, o ala do Los Angeles Lakers passa longe.

Acontece que os contratos de patrocínio aos quais LeBron James é vinculado catapultam os valores por ele recebidos. O veterano de 40 anos vai embolsar, nesta temporada, US$ 80 milhões somente em parcerias com marcas. Para efeito de comparação, Curry e Kevin Durant embolsarão US$ 50 milhões cada um, no período.

Mas se a comparação for por salários, aí a idade pesa. King James terá "apenas" o 12º maior valor pago por uma franquia da NBA. Ele vai embolsar US$ 52,6 milhões, menos até que Karl Anthony Towns, do New York Knicks, que não tem título da NBA.

Jogadores mais bem pagos da NBA (valor total)

1 - LeBron James (Los Angeles Lakers): US$ 132,6 milhões

Salário: US$ 52,6 milhões | Patrocínios: US$ 80 milhões | Idade: 40

2 - Stephen Curry (Golden State Warriors): US$ 109,6 milhões

Salário: US$ 59,6 milhões | Patrocínios: US$ 50 milhões | Idade: 37

3 - Kevin Durant (Houston Rockets): US$ 103,3 milhões

Salário: US$ 53,3 milhões | Patrocínios: US$ 50 milhões | Idade: 37

4 - Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): US$ 99,1 milhões

Salário: US$ 54,1 milhões | Patrocínios: US$ 45 milhões | Idade: 30

5 - Jayson Tatum (Boston Celtics): US$ 72,1 milhões

Salário: US$ 54,1 milhões | Patrocínios: US$ 18 milhões | Idade: 27

6 - Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves): US$ 65,6 milhões

Salário: US$ 45,6 milhões | Patrocínios: US$ 20 milhões | Idade: 24

7 - Joel Embiid (Philadelphia 76ers): US$ 65,2 milhões

Salário: US$ 55,2 milhões | Patrocínios: US$ 10 milhões | Idade: 31

8 - Jimmy Butler (Golden State Warriors): US$ 65,1 milhões

Salário: US$ 54,1 milhões | Patrocínios: US$ 11 milhões | Idade: 36

9 - Nikola Jokic (Denver Nuggets): US$ 64,2 milhões

Salário: US$ 55,2 milhões | Patrocínios: US$ 9 milhões | Idade: 30

10. Devin Booker (Phoenix Suns): US$ 63,1 milhões

Salário: US$ 53,1 milhões | Patrocínios: US$ 10 milhões | Idade: 29