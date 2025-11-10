menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

LeBron James ou Stephen Curry? Saiba quem ganha mais na NBA

Craques são dois dos jogadores de maior remuneração na liga

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/11/2025
16:41
Stephen Curry, LeBron James e Kevin Durant em Paris 2024 (Foto: Divulgação / FIBA)
imagem cameraStephen Curry, LeBron James e Kevin Durant são três dos atletas de maior remuneração na NBA
  • Matéria
  • Mais Notícias

Num mundo de milionários - em que um já é bilionário e outros caminham para se tornar - a NBA iniciou sua temporada 2025-2026. E com LeBron James (integrante do clube do bilhão) e Stephen Curry entre os atletas mais bem pagos da principal liga de basquete do mundo.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Mas a ordem em que eles aparecem depende do recorte observado. O site Sportico, especializado no ramo, separou os ganhos aferidos de duas formas. Numa, LeBron James é o líder. Na outra, o ala do Los Angeles Lakers passa longe.

Acontece que os contratos de patrocínio aos quais LeBron James é vinculado catapultam os valores por ele recebidos. O veterano de 40 anos vai embolsar, nesta temporada, US$ 80 milhões somente em parcerias com marcas. Para efeito de comparação, Curry e Kevin Durant embolsarão US$ 50 milhões cada um, no período.

continua após a publicidade

Mas se a comparação for por salários, aí a idade pesa. King James terá "apenas" o 12º maior valor pago por uma franquia da NBA. Ele vai embolsar US$ 52,6 milhões, menos até que Karl Anthony Towns, do New York Knicks, que não tem título da NBA.

Jogadores mais bem pagos da NBA (valor total)

1 - LeBron James (Los Angeles Lakers): US$ 132,6 milhões
Salário: US$ 52,6 milhões | Patrocínios: US$ 80 milhões | Idade: 40

2 - Stephen Curry (Golden State Warriors): US$ 109,6 milhões
Salário: US$ 59,6 milhões | Patrocínios: US$ 50 milhões | Idade: 37

3 - Kevin Durant (Houston Rockets): US$ 103,3 milhões
Salário: US$ 53,3 milhões | Patrocínios: US$ 50 milhões | Idade: 37

4 - Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): US$ 99,1 milhões
Salário: US$ 54,1 milhões | Patrocínios: US$ 45 milhões | Idade: 30

5 - Jayson Tatum (Boston Celtics): US$ 72,1 milhões
Salário: US$ 54,1 milhões | Patrocínios: US$ 18 milhões | Idade: 27

6 - Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves): US$ 65,6 milhões
Salário: US$ 45,6 milhões | Patrocínios: US$ 20 milhões | Idade: 24

7 - Joel Embiid (Philadelphia 76ers): US$ 65,2 milhões
Salário: US$ 55,2 milhões | Patrocínios: US$ 10 milhões | Idade: 31

8 - Jimmy Butler (Golden State Warriors): US$ 65,1 milhões
Salário: US$ 54,1 milhões | Patrocínios: US$ 11 milhões | Idade: 36

9 - Nikola Jokic (Denver Nuggets): US$ 64,2 milhões
Salário: US$ 55,2 milhões | Patrocínios: US$ 9 milhões | Idade: 30

10. Devin Booker (Phoenix Suns): US$ 63,1 milhões
Salário: US$ 53,1 milhões | Patrocínios: US$ 10 milhões | Idade: 29

LeBron James ou Stephen Curry? Saiba quem ganha mais na NBA (Reprodução / Redes sociais)
LeBron James ou Stephen Curry? Saiba quem ganha mais na NBA (Reprodução / Redes sociais)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias