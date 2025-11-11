NBA: Mavericks demite responsável pela troca de Luka Doncic

O Dallas Mavericks optou pela demissão do general manager Nico Harrison, que ocupava o cargo desde 2021, e foi o protagonista da troca de Luka Doncic para o Lakers. Segundo informações de Shams Charania, jornalista da ESPN, o proprietário da franquia Patrick Dumont participará de reunião nesta terça-feira (11) para comunicar o profissional de seu desligamento.

Sob a gestão de Harrison, o Dallas Mavericks alcançou a final de conferência em 2022 e as finais da NBA em 2024. Na temporada 2025/2026, porém, o desempenho está abaixo do esperado, com apenas três vitórias e oito derrotas. Na noite da última segunda-feira (10), durante a derrota diante do Milwalkee Bucks, o dirigente foi alvo de protestos da torcida presente no American Airlines Center, com gritos de "Fire Nico!", ou "Demitam Nico", em português.

Giannis is smirking as the Mavericks fans chant “FIRE NICO!” 😭😭😭 pic.twitter.com/UyFkJNqqh0 — Omer Osman (@OmerOsman200) November 11, 2025

Troca de Luka Doncic foi ponto chave na crise

As relações entre Nico Harrison, Dallas Mavericks e a torcida estão estremecidas desde o início de 2025, quando o gerente geral foi o principal responsável pela troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. Na negociação, a equipe do Texas recebeu Anthony Davis, que não tem sido um substituto à altura do esloveno. Com problemas físicos, o pivô perdeu seu sexto jogo consecutivo por lesão.

Os prejuízos gerados aumentaram a tensão entre Harrison e Dumont, mandatário da franquia do Texas, já que a troca de Doncic foi feita por Nico sem o conhecimento do proprietário do Mavericks. Na época, o dirigente ainda deu declarações polêmicas, afirmando que não se arrependia de ter frustrado os torcedores ao abrir mão do principal jogador do elenco.

Luka Doncic em ação pelo Dallas Mavericks (Foto: Joshua Gateley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

