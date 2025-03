Voltou a brilhar a estrela de Thiago Wild. Número dois do país e 91º do mundo, o paranaense salvou dois match-points e eliminou Alexandre Muller, 44º e finalista do Rio Open, para avançar no Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia. O paranaense derrotou o rival por 2 sets a 1 com parciais de 4/6 7/5 7/6 (8/6) após 2h55min de duração na quadra 5 do Indian Wells Tennis Garden. Wild vinha de três derrotas seguidas e duas primeiras rodadas no Rio Open e em Santiago.

Em Indian Wells ele defende terceira rodada e o triunfo é super importante para se manter no top 100. O adversário foi campeão no piso duro de Hong Kong e no Rio de Janeiro surpreendeu nomes como o brasileiro João Fonseca e parou somente em Sebastian Baez na final.

Seu adversário de segunda rodada será o nono do mundo, o grego Stefanos Tsitsipas, que vem de título no piso duro em Dubai, nos Emirados Árabes, primeira conquista em dez meses e na superfície rápida em um ano e meio. Tsitsipas saiu de folga na primeira fase. Wild surpreendeu ano passado em Indian Wells derrotando o top 15, o russo Karen Khachanov e em Miami bateu outro jogador no grupo, o americano Taylor Fritz.

Thiago Wild em Indian Wells (Foto: Harry How / AFP)

🎾 Como foi o jogo?

A partida começou com os dois tenistas em seus games iniciais de saque. Muller encarou a primeira dificuldade ao ter que salvar dois breakpoints, tendo aplicado uma bela passada e jogando junto à rede. No game seguinte, o francês conquistou a quebra sendo agressivo na devolução, abriu 4/2, mas tomou a devolução da quebra na sequência em longo game de Wild, que tomou a decisão de jogar pontos longos com bolas anguladas. A disputa seguiu equilibrada, até que Muller chegou a quebra no 10º game ao arriscar jogar mais perto da rede.

Na segunda etapa, Wild saiu forçando devolução e buscando acelerar golpes. Assim, quebrou o saque de Muller, abriu 2/0 e foi administrando a parcial com bons games de saque. Sacando para o set, Wild foi muito pressionado e jogou o game mais longo da partida com 10 minutos, viu rival salvar set point baixando a altura da bola forçando seu erro.

O paranaense chegou a salvar três breakpoints, mas acabou quebrado com belíssima devolução vencedora do rival, que igualou em 5/5. Wild ganhou confiança ou quebrar na sequência em dupla-falta do francês, que teve dois novos breakpoints com o brasileiro sacando para o jogo, mas não confirmou e viu a disputa ir para o set decisivo.

No terceiro set, Wild começou bem, largou com quebra que manteve até o meio da parcial. Ficou abaixo em 5 a 4 e precisou salvar dois match points no seu serviço. Após longo game empatou em 5 a 5 e depois ao tie break decisivo. Muller abriu 5 a 2 e parecia caminhar para o triunfo, mas Wild encaixou dois grandes pontos, obteve um match-point bem salvo pelo rival com bola curta e voleio preciso, mas Thiago disparou a direita paralela, chegou ao segundo match point e definiu o triunfo.