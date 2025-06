Mundial de Judô: Daniel Cargnin vai à final inédita e garante medalha

Mais dois brasileiros foram ao tatame no terceiro dia do Mundial de Judô, em Budapeste, na Hungria. O medalhista olímpico Daniel Cargnin, da categoria até 73kg, avançou à final pela primeira vez e vai lutar pelo ouro. Já Shirlen Nascimento, estreante na categoria até 57kg, venceu o combate na repescagem e vai buscar a medalha de bronze. As finais acontecem a partir das 13h (horário de Brasília), com transmissão do SporTV , Cazé TV e canal do Time Brasil, no YouTube. ➡️Assista na CazéTV.

continua após a publicidade

➡️Judoca francesa desmaia no tatame no Mundial de Budapeste; vídeo

O Mundial de Judô, principal competição da modalidade na temporada, começou na última sexta-feira (13). Quatro brasileiros já passaram pelo tatame, mas não subiram ao pódio. O melhor resultado até o momento havia sido o de Michel Augusto, de 20 anos, que lutou pelo bronze da categoria até 60kg.

Daniel Cargnin disputa primeira final

Na categoria até 73kg, o medalhista olímpico Daniel Cargnin também não teve vida fácil no chaveamento do Mundial. Depois de passar pelo alemão Igor Wandtke e por Jahja Nurkovic, de Montenegro, o brasileiro encarou Akil Gjakova, de Kosovo, seu algoz nas Olimpíadas de Paris, em luta dramática.

continua após a publicidade

O combate foi para o golden score com Daniel pendurado com duas punições, mas, mesmo assim, o brasileiro tomava a iniciativa do combate, e o adversário acabou recebendo duas punições também. Foram mais de quatro minutos de luta no golden score, até que Gjakova recebeu o terceiro shido por falta de combatividade e Cargnin garantiu a classificação para as quartas.

Na sequência, diante do japonês Tatsuki Ishihara, o gaúcho de 27 anos conseguiu imprimir seu ritmo na luta e, com mais volume, derrubou o adversário e venceu por yuko, avançando mais uma fase no Mundial.

continua após a publicidade

A luta de Daniel Cargnin na semifinal seguiu um roteiro parecido com o confronto das quartas, indo até o golden score com o adversário, Bajsangur Bagajev, pendurado nas punições. Mesmo assim, o brasileiro seguiu firme e concentrado, tomando a iniciativa para encaixar os golpes e venceu a luta, quando o sérvio recebeu o terceiro shido. O adversário da decisão será o francês Joan-Benjamin Gaba.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Shirlen Nascimento luta pelo bronze

Estreante no Mundial, Shirlen Nascimento ocupa a vaga deixada pela bicampeã Rafaela Silva, após mudança de categoria. A brasileira já teve páreo duro logo na primeira luta, quando enfrentou a atual vice-campeã olímpica, a sul-coreana Mimi Huh, e venceu por waza-ari. Nas oitavas de final, superou a taiwanesa Yang Yu Chie, com waza-ari, a poucos segundos para o fim da luta, garantindo lugar nas quartas.

Diante da japonesa Momo Tamaoki, Shirlen acabou derrotada por imobilização no solo, e caiu para a repescagem, ainda podendo brigar pela medalha de bronze. Na repescagem, a brasileira superou a sérvia Marica Perisic por ippon nos segundos finais, e disputará um lugar no pódio com Maysa Pardayeva, do Turcumenistão.

Shirlen Nascimento estreou na categoria até 57kg (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

Programação do Mundial de Judô

15 de junho, domingo

-57 kg feminino e -73 kg masculino

6h30: eliminatórias

13h: finais

16 de junho, segunda-feira

-63 kg feminino e -81 kg masculino

6h: eliminatórias

13h: finais

17 de junho, terça-feira

-70 kg feminino e -90 kg masculino

6h: eliminatórias

13h: finais

18 de junho, quarta-feira

-78 kg feminino e -100 kg masculino

6h30: eliminatórias

13h: finais

19 de junho, quinta-feira

+78 kg feminino e +100 kg masculino

7h: eliminatórias

13h: finais

20 de junho, sexta-feira

Disputa por equipes mistas - finais às 13h