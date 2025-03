Nick Kyrgios pode não participar do Masters 1000 de Indian Wells devido a dores no punho direito. O tenista australiano sentiu o desconforto durante um treino com Sho Shimabukuro, uma possível lesão que já o afastou das quadras anteriormente. Assim, foi colocada em sua presença no torneio, que contará com grandes nomes do tênis brasileiro, como João Fonseca e Thiago Wild.

continua após a publicidade

➡️Carlos Alcaraz se diz surpreso com mudança em Indian Wells: 'Não entendi'

Destacado por seu talento no circuito, Kyrgios enfrenta a incerteza de jogar em Indian Wells após interromper uma sessão de treino devido a dores no punho. Ele já estava se preparando no deserto da Califórnia, visando seu primeiro jogo contra Botic van de Zandschulp. A possibilidade de um confronto com Novak Djokovic na rodada seguinte aumenta a expectativa sobre sua decisão.



A lesão no punho direito de Kyrgios não é nova. Antes, o tenista já havia sentido dores em Brisbane, onde ele jogou duplas com Djokovic. A recuperação do australiano parece estar em progresso, mas a recente dor levanta questões sobre sua capacidade de competir em alto nível.

Nick Kyrgios e Novak Djokovic se cumprimentando (Foto: AELTC)

João Fonseca está confirmado no Indian Wells

João Fonseca fará a estreia nos Masters 1000 de Indian Wells nesta quarta-feira (5) contra o britânico Jacob Fearnley, número 81 no ranking da ATP, uma posição atrás do carioca. É o primeiro torneio do brasileiro após a eliminação precoce do Rio Open, em fevereiro. O jogo será às 7h de Brasília, com transmissão do Disney+.

continua após a publicidade

O carioca de 18 anos e número 80 do mundo perdeu posições após a derrota no Rio Open, mas agora busca vitórias na jornada dos Estados Unidos. Em março, João Fonseca disputa os Masters 1000 de Indian Wells e de Miami, além do Challenger 175 de Phoenix, todos os torneios são em piso duro.

Se João Fonseca vencer Fearnley, ele irá enfrentar o britânico Jack Draper, que ocupa a posição 14 no ranking mundial da ATP.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte