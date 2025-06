Judoca francesa desmaia no tatame no Mundial de Budapeste; vídeo

Uma cena preocupante marcou as classificatórias do Mundial de Judô de Budapeste, neste domingo (15). A francesa Martha Fawaz, sétima do ranking na categoria até 57kg, foi imobilizada pela adversária Shukurjon Aminova, do Uzbequistão, e desmaiou no tatame. A atleta recobrou a consciência, recebeu atendimento médico e foi retirada de maca. Veja no vídeo abaixo.

🥋🇫🇷 Martha Fawaz (-57kg) battue par ippon suite à un étranglement lors des championnats du monde. La Française a été évacuée sur civière après être restée KO. pic.twitter.com/fFn0bmP3NY — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) June 15, 2025

Judoca francesa recobrou a consciência ainda no tatame (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Após vencer a luta, a uzbeque Shukurjon Aminova, de 22 anos, continuou avançando em sua chave e chegou até as quartas de final.

Brasileiros no Mundial de Judô

Dois brasileiros estão em ação neste terceiro dia de Mundial de Judô: o medalhista olímpico Daniel Cargnin, da categoria até 73kg, e a estreante Shirlen Nascimento, na categoria até 57kg, defendida por Rafaela Silva até o ano passado, antes de subir de peso.

Até o momento, o melhor resultado do Brasil na competição foi o de Michel Augusto, da categoria até 60kg. Na sexta-feira (13), o atleta de 20 anos lutou pela medalha de bronze e terminou em quinto lugar. O Mundial de Judô vai até a sexta-feira (20), com a prova por equipes mistas.

Programação do Mundial de Judô

15 de junho, domingo

-57 kg feminino e -73 kg masculino

6h30: eliminatórias

13h: finais

16 de junho, segunda-feira

-63 kg feminino e -81 kg masculino

6h: eliminatórias

13h: finais

17 de junho, terça-feira

-70 kg feminino e -90 kg masculino

6h: eliminatórias

13h: finais

18 de junho, quarta-feira

-78 kg feminino e -100 kg masculino

6h30: eliminatórias

13h: finais

19 de junho, quinta-feira

+78 kg feminino e +100 kg masculino

7h: eliminatórias

13h: finais

20 de junho, sexta-feira

Disputa por equipes mistas - finais às 13h