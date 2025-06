Atleta e músico: conheça o reforço do Brasil nas Olimpíadas de Inverno

Na última semana, o Brasil ganhou mais um reforço para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. Trata-se de Pat Burgener, nascido na Suíça e filho de mãe brasileira, e duas vezes medalhista de bronze no Mundial de Snowboard. O atleta de 31 anos concluiu o processo de naturalização brasileira e poderá defender o país no evento na Itália.

- Agora é oficial, ano que vem vou representar o Brasil. Estou muito feliz por poder representar o país da minha mãe e quero agradecer a todos que me ajudaram nessa transição, minha mãe, meu irmão, time Suíça e time Brasil, vai ser incrível - declarou o atleta, em vídeo publicado nas redes sociais.

Natural de Lausanne, Patrick atualmente figura no top-20 do snowboard mundial, e já disputou as Olimpíadas de Inverno em outras ocasiões. Em 2018, em Pyeongchang, na Coreia do Sul, ficou em quinto lugar e, em 2022, em Pequim, foi o 11º colocado.

Patrick é nascido na Suíça e filho de mãe brasileira (Foto: Reprodução)

Música, surfe e skate

Além do snowboard, Pat Burgener também se aventura em outras áreas, como a música. Em suas redes sociais, ele se define como snowboarder e músico, e costuma divulgar músicas autorais, além de vídeos de performances ao vivo. O atleta olímpico soma 68.052 ouvintes mensais no Spotify.

Patrick também demonstra interesse em outras modalidades e também aparece em seu perfil praticando surfe e skate. A modalidade, aliás, apresenta algumas similaridades com o snowboard, em que o atleta precisa se equilibrar sobre uma prancha na descida de uma superfície coberta de neve.

continua após a publicidade

Olimpíadas de Inverno

Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 acontecerão entre 6 e 22 de fevereiro. A competição reunirá aproximadamente 3.500 atletas de 93 países em busca de medalhas olímpicas.