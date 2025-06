Acompanhe o jogo entre Brasil e Eslovênia pela VNL Masculina

A Seleção Brasileira masculina de vôlei enfrenta a Eslovênia pela Liga das Nações de Vôlei (VNL), neste domingo (4), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, uma das sedes da primeira semana da competição. O time comandado por Bernardinho venceu o duelo com o Irã por 3 a 0, foi derrotada por Cuba no tie-break e virou sobre a Ucrânia por 3 sets a 2. A partida será às 10h (de Brasília) e tem transmissão do SporTV 2 (TV fechada) e VBTV (streaming pago). ➡️ Clique para assistir no Sportv.

ATUALIZAÇÃO: BRA 0 X 0 SLO - 3º SET

2º SET - BRA 29 x 27 SLO

🟢 BRASIL LEVA SEGUNDO SET! Parcial foi encerrada em 29 a 27 para o Brasil.

🟢 MONSTEEEERRR BLOOOOCKK DO BRASSILLL

🟢 Saque de Alan quebrou a defesa!

🟢 Erro no saque da Eslovênia

🟢 Erro no saque de Flávio

🟢 Alan explodiu o bloqueio! Bola para fora! SET POINT PARA O BRASIL

🟢 Erro no saque da Eslovênia

🟢 Stern para sacar pela Eslovênia

🟢 Erro no saque de Honorato

🟢 Erro no saque da Eslovênia - Tudo empatado!

🟢 Erro no saque de Darlan

🟢 QUE ATAQUE DE HONORATO PARA EMPATAR O JOGO

🟢 ACEEEE DE DARLANNNNNNN

🟢 Mudanças no elenco. Sai Matheus G. - Entra Alan

🟢 Salva Honorato com uma achadinha por cima do bloqueio da Eslovênia

🟢 Bloqueio bem aproveitado pela Eslovênia. Set point para eles

🟢 Tempo técnico para a Eslovênia. Placar: BRA 21 x 23 SLO

🟢 Mudanças no elenco. Sai Alan - Entra Matheus G.

🟢 QUE TROCA! MONSTER BLOCK DE DARLANNNN

🟢 Mudanças no elenco. Sai Cachopa - Entra Darlan

🟢 Tempo técnico para o Brasil. Placar: BRA 17 x 21 SLO

🟢 Ace para a Eslovênia

🟢 Disputa na rede vencida pela Eslovênia, que abre 3 pontos no placar

🟢 Troca para o saque. Sai Flávio - Entra Adriano

🟢 Coloca no Lukas que é "gol". BORA BRASIL!

🟢 Eslovênia recuperou rapidamente. Belo achado do central, seguida de uma paralela finíssima do ponteiro

🟢 Erro no saque da Eslovênia

🟢 Capitão Flávio está quente no ataque rápido com Cachopa

🟢 Erro no saque da Eslovênia. Eita que sequência!

🟢 Erro no saque de Lukas Bergmann

🟢 Erro no saque da Eslovênia

🟢 Eslovênia aproveitou bem o bloqueio do Brasil

🟢 Erro no saque de Flávio. Mais um empate

🟢 Levantamento rápido para saída? ALAN AFUNDAAA

🟢 Erro de saque do Honorato. Eslovênia empata.

🟢 Maique salvou bem demais! QUE PORRADA DE ALANNN

🟢 VIROU E PASSOU! Vantagem voltou para o Brasil

🟢 Mais um bloqueio brasileiro! MONSTEEEER BLOOOCK

🟢 Vantagem chegou a 2 pontos, mas o Brasil voltou

🟢 Que ponta afiada da Eslovênia

🟢 De um lado Honorato e do meio Flávio... Brasil está bem demais no ataque!

🟢 Boas jogadas da Eslovênia para assumir a liderança

🟢 MONSTER BLOCK PRO BRASIL

🟢 Começa o segundo set

1º SET - BRA 25 x 20 SLO

🟢 BRASIL FECHA PRIMEIRO SET! A primeira parte da partida foi encerrada em 25 a 20 para o Brasil.

🟢 QUE DEIXADINHA DE HONORATO! É DO BRASILLLL

🟢 Erro de saque - SET POINT PRO BRASIL

🟢 Oposto da Eslovênia colocou a bola NO CHÃO! UAU

🟢 Bloqueio bem aproveitado pela Eslovênia

🟢 MONSTER BLOCK DE JUDSON!

🟢 Tempo técnico para a Eslovênia. Placar: BRA 21 x 15 SLO

🟢 ACE PARA ADRIANO! QUE JOGADA!

🟢 Troca para o saque. Sai Flávio - Entra Adriano

🟢 Brasil passou e virou! Bela jogada de Maique, Cachopa e Flávio

🟢 Honorato ta bem demais no ataque! Mais uma dele, que vai pro saque

🟢 Bola para a Eslovênia com um ataque achado finíssimo

🟢 Intensa sequência de saque de Judson

🟢 Tempo técnico para a Eslovênia. Placar: BRA 14 x 12 SLO

🟢 QUE ACE DE JUDSON!

🟢 Brasil não deixa a Eslovênia abrir, e vira a vantagem com um ataque monstro de Judson

🟢 Eslovênia alcança primeiros 10 pontos da partida. Placar: BRA 9 x 10 TCH

🟢 Bola no ar! Partida iniciada no Maracanãzinho

🟢 Começa a execução do hino nacional brasileiro!

Outros confrontos do dia

Ucrânia x Irã - 13h30

Cuba x Estados Unidos - 17h

Novo formato da VNL 2025

A Liga das Nações de Vôlei (VNL) estreia um novo formato em 2025, que será válido até 2027. A partir de 2028, o calendário deve ser adaptado por conta dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A principal mudança está no aumento do número de seleções participantes, que passa de 16 para 18 em cada gênero. Com isso, a fase classificatória será organizada em três grupos de seis equipes, substituindo o antigo modelo com dois grupos de oito seleções.

Cada equipe continuará disputando 12 partidas na primeira fase, realizadas ao longo de três semanas. A distribuição dos confrontos seguirá um sistema rotativo de grupos e sedes, garantindo que cada seleção jogue contra três adversários do Top 6 do ranking mundial, três do 7º ao 12º lugar e três do 13º ao 18º.

Ao final dessa etapa, as oito melhores seleções avançam para a fase final, disputada em formato eliminatório simples a partir das quartas de final: o 1º colocado enfrenta o 8º, o 2º pega o 7º, o 3º encara o 6º e o 4º joga contra o 5º. As vencedoras seguem para as semifinais, disputa de terceiro lugar e final, todas em jogo único. Além disso, Polônia e China, por serem sedes das fases finais feminina e masculina respectivamente, já têm vaga garantida no mata-mata.