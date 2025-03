João Fonseca terá estreia nesta quarta diante do britânico Jacob Fearnley, atual 81º do mundo. É hora de conhecer mais um pouco sobre o rival do carioca que joga pela segunda vez um Masters 1000.

Jacob Fearnley tem 23 anos, nasceu em Worcester, na Inglaterra, é treinado por Toby Smith e Juan Martin, tem 1,83m e tem um 77º como o melhor ranking na carreira. Tem dez jogos nível ATP na carreira, com cinco vitórias e cinco derrotas. Este ano fez terceira rodada do Australian Open, parando no finalista Alexander Zverev, e enfrentou João Fonseca na semifinal do challenger 125 de Camberra, na Austrália, perdendo em dois sets.

Ele jogou tênis universitário para o técnico David Roditi na Texas Christian University em Fort Worth, Texas. Ele ganhou as honras All- Big 12 e All-America em todos os quatro anos, levando os Horned Frogs a dois campeonatos nacionais indoor consecutivos da ITA, em 2022 e 2023, e ao primeiro campeonato masculino de tênis da Divisão I da NCAA da escola, em 2024.

Jacob Fearnley em jogo (Foto: MARTIN KEEP/AFP via Getty Images)

Ele ganhou seu primeiro título de duplas ATP Challenger no Nottingham Open de 2023, com Johannus Monday . A dupla recebeu wildcards na modalidade em Wimbledon em 2023.

Primeiro título de Jacob Fearnley foi em 2024

Em 2024, ele ganhou seu primeiro título ATP Challenger de simples no Nottingham Open, obtendo sua primeira vitória no top 100 contra Juncheng Shang, nas quartas de final, e derrotando o compatriota Charles Broom, na final. Foi somente a segunda aparição de Jacob Fearnley na chave principal de um evento ATP Challenger. Ele se tornou o quarto britânico a ganhar o troféu depois de Andy Murray (2023), Dan Evans (2019 e 2022) e Greg Rusedski (1997 e 2003).

Classificado como n.º 270, ele fez sua estreia na ATP em Eastbourne, perdendo para o compatriota Billy Harris.

Para sua estreia em simples no Grand Slam, ele também recebeu um wildcard para Wimbledon . Ele registrou sua primeira vitória importante sobre o estreante Alejandro Moro Canas, que havia batido Fonseca no qualifying, e subiu 50 posições para o top 225 no ranking. Na segunda rodada, ele tirou um set do segundo cabeça de chave Novak Djokovic, antes de perder por 3 sets a 1.



Após vencer seu quarto Challenger no Open d'Orléans, ele alcançou o top 100 no ranking. Depois de se classificar para o Aberto de Estocolmo, em outubro, Jacob Fearnley venceu sua 13ª partida consecutiva e a segunda no nível do ATP Tour, com uma vitória na primeira rodada contra Corentin Moutet . Ele perdeu na segunda rodada para o sétimo cabeça de chave Tallon Griekspoor.

Em 2 de dezembro de 2024, Jacob Fearnley era o número 99 do mundo, tendo começado a temporada no número 646, subindo 547 posições e estabelecendo um recorde no ranking de simples da ATP do ano.

Jacob Fearnley fez sua estreia pela Seleção Britânica da Copa Davis nas eliminatórias contra o Japão , derrotando Kei Nishikori . Ele então perdeu para Yoshihito Nishioka , com o Japão vencendo o confronto por 3 a 2.