Júlia Coutinho brilha no final e Brasil leva bronze por equipes no Pan de Ginástica

As brasileiras subiram ao pódio pela primeira vez no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, no Panamá, no último sábado (14). O grupo formado por Thaís Fidélis, Júlia Coutinho, Gabriela Barbosa, Rebeca Procópio e Luiza Abel conquistou a medalha de bronze por equipes, com somatório total de 151.466 pontos. Estados Unidos, com somatório de 164.765, e Canadá, com 151.633 pontos, ficaram com ouro e prata, respectivamente.

Vale lembrar que o Brasil foi representando por um grupo bastante jovem, já que as atletas que disputaram os Jogos Olímpicos de Paris, com exceção de Jade Barbosa, que anunciou a gravidez no início de junho, devem voltar a competir apenas no segundo semestre, no Mundial. A ginasta mais experiente da equipe que foi ao Panamá é Thais Fidélis, de 23 anos, que já representou a seleção brasileira, mas esteve afastada do esporte nos últimos dois anos.

Ainda neste domingo, todos os ginastas brasileiros voltam a competir na final individual por aparelhos. Entre os homens, Diogo Soares briga por medalha na barra fixa, cavalo com alças, barras paralelas e solo. Patrick Sampaio está classificado para as finais do salto e do solo, enquanto Johnny Oshiro vai à decisão das argolas. Nas finais femininas, as representantes são Thais Fidélis, que luta pelo pódio no solo e na trave, e Rebeca Procópio, na decisão da trave.

Brasil levou equipe jovem para o Pan de Ginástica (Foto: Divulgação/ CBG)

Como foi a competição

Na fase final, três ginastas competem em cada um dos aparelhos (solo, trave, salto e barras assimétricas) e todas as notas contam para o somatório final, diferente da fase classificatória, em que há nota de descarte.

O Brasil começou sua rotação pela trave, e com séries seguras de Thais Fidélis, Gabriela Barbosa e Rebeca Procópio, somou 39.300 pontos no aparelho. Na sequência, a passagem pelo solo, que costuma ser um dos pontos fortes das brasileiras, não foi tão positiva. Thais Fidélis sofreu uma queda e Júlia Coutinho teve descontos por sair da área delimitada, e o Brasil somou 36.267 pontos no aparelho.

A passagem pelo salto foi segura, com todas as ginastas fazendo boas execuções, e a decisão do pódio ficaria para as barras assimétricas, ponto fraco do Brasil nas classificatórias. A última rotação seria decisiva para definir se o último lugar do pódio ficaria com Brasil ou Argentina. Com a série de Júlia Coutinho, que rendeu 12.200 pontos, a equipe garantiu a medalha de bronze.

Veja as notas das brasileiras na final por equipes

Trave Solo Salto Assimétricas Thais Fidélis 13.600 11.267 13.433 11.900 Gabriela Barbosa 12.933 12.700 não competiu 11.933 Rebeca Procópio 12.767 não competiu 13.133 não competiu Júlia Coutinho não competiu 12.300 não competiu 12.200 Luiza Abel não competiu não competiu 13.300

Programação do Pan de Ginástica

Domingo, 15 de junho

16h25 – Final solo masculino

17h02 – Final cavalo com alças masculino e final salto feminino

17h49 – Final argolas masculina e final barras assimétricas feminina

21h25 – Final salto masculino e final trave feminina

22h12 – Final barras paralelas masculina e final solo feminino

22h53 – Final barra fixa masculina