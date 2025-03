Carlos Alcaraz se diz surpreso com mudança em Indian Wells: ‘Não entendi’

No Media Day, nesta terça-feira (4), em Indian Wells, na Califórnia, Carlos Alcaraz se mostrou surpreso com a mudança de piso no torneio. Os organizadores do Masters alteraram a superfice da quadra da Plexicushion para a Laykold, ficando uma superfície similar ao torneio de Miami e do US Open.

Jogadores vêm dizendo que a velocidade da quadra é maior em relação aos anos anteriores, assim como Carlos Alcaraz. O espanhol afirmou que não entendeu a mudança, mas que não será um problema, já que se considera um tênis adptável.

- A quadra é mais rápida, não é? É algo que não entendi quando vi. Eles tiveram a mesma superfície por 25 anos e agora estão mudando. Não sei por que fizeram isso. Tenho que treinar nisso. Me considero um tenista que se adapta muito bem a todos os estilos de jogo. Acho que posso jogar um ótimo tênis, mesmo em condições mais rápidas, mas o que posso dizer é que não entendi quando vi - disse o surpreso número três do mundo, atual bicampeão do primeiro Masters da temporada.

Carlos Alcaraz em Indian Wells (Foto: Divulgação/BNP Paribas Open)

O que é a Laykold?

Laykold é um tipo de quadra mais rápida, com menor quique e responde mais rapidamente ao contato com a bola, porque há menos atrito. Em Indian Wells, o quique da bola costumava ser muito alto graças às condições ambientais (deserto, ar quente, menos atrito da bola no ar) e ao tipo de quadra.

Mudança sustentável

O evento emitiu um comunicado explicando a decisão tomada, que visa mais consistência e jogos mais ecológicos:

- Além de proporcionar uma melhoria nas condições de jogo para os atletas, a dedicação da Laykold à tecnologia, sustentabilidade e consistência proporciona uma experiência mais aprimorada aos fãs e um resultado ecológico para o meio ambiente - afirmou os organizadores do torneio.

Além de Indian Wells, o US Open, Miami Open, WTA 1000 de Wuhan e o ATP 500 de Dallas usam a tecnologia da Laykold.