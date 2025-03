Thiago Wild salva match points, mas é derrotado por Tsitsipas em Indian Wells

Thiago Wild foi derrotado para Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4), na quadra dois do complexo de Tennis Garden, nos Estados Unidos e foi eliminado do Masters 1000 de Indian Wells. Após 1h27 de partida, o grego, top 9 do ranking da ATP, conseguiu controlar bem o primeiro set e, apesar de uma melhora do brasileiro na segunda parcial, não teve sustos para avançar no torneio americano.

Os erros do brasileiro fizeram a diferença na partida. O grego disparou 4 aces, contra 1 de Thiago, que cometeu 5 duplas faltas contra 1 de Tsitsipas. Tsitsipas disparou 28 winners contra 12 de Wild, que não teve bom aproveitamento, com 25 erros não forçados perante 16 do adversário.

🎾 Como foi o jogo?

O primeiro game foi enrolado, com algumas igualdades, mas Tsitsipas confirmou. Logo no segundo game, o grego já conseguiu uma quebra de serviço no saque de Thiago Wild, assumindo o controle da partida já no início. Mais a frente, pressionado em 2/5, o brasileiro viu Tsitsipas quebrar novamente seu saque para fechar a primeira parcial.

Tsisipas comemora vitória sobre Thiago WIld no Indian Wells (Foto: Divulgação/ATP Tour)

O segundo set começou com mais equilíbrio, com os tenistas confirmando seus saques até o momento em que Wild sacou atrás por 5 a 4, onde teve que salvar cinco match points em um game longo e super disputado. Depois de quase 20 minutos de duração, o brasileiro não conseguiu segurar o game e Tsitsipas fechou em 6/4 após direita na rede de Thiago.

✅ O que vem por aí?

Tsitsipas agora enfrentará na terceira rodada do evento norte-americano o cabeça de chave 28, o italiano Matteo Berrettini. Já Thiago Wild está inscrito no forte Challenger 175 de Cap Cana, na República Dominicana, que começa na próxima terça-feira (11) e conta com tenistas do Top 50 do ranking da ATP. O brasileiro precisa de 70 pontos para evitar queda no ranking. Em Indian Wells, marcou 30 e precisa de mais cerca de 40 no próximo torneio.