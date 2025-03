João Fonseca em Indian Wells: confira onde assistir e horário

João Fonseca irá encarar Jack Drapper pela segunda fase do Masters de Indian Wells, neste sábado (8), não antes das 15h (de Brasília), sem quadra definida no complexo de Tennis Garden. O brasileiro vem de vitória importante contra o britânico Jacob Fearnley, 81° do ranking da ATP. O torneio tem a transmissão dos canais ESPN e do Disney+ para o Brasil. ➡️ Clique para assistir no Disney+

O brasileiro fará confronto inédito contra Drapper, que teve boa campanha no US Open de 2024, quando chegou à semifinal do Grand Slam. Em 14º no ranking, o britânico será o segundo mais bem colocado a encarar João Fonseca, atrás apenas de Andrey Rublev, que era 10° do mundo quando foi derrotado pelo carioca na primeira fase do Australian Open.

João Fonseca derrotou Jacob Fearnley em Indian Wells (Foto: CLIVE BRUNSKILL / AFP)

Saiba quem é Jack Draper, o próximo rival de João Fonseca

A partida ainda não tem quadra e horário definido, que será divulgado às 22h (de Brasília). A previsão do início da partida é por volta das 15h (de Brasília).

FICHA TÉCNICA

João Fonseca x Jack Drapper

Masters 1000 de Indian Wells - Fase de 64

📆 Data: sábado, 8 de março de 2025

🕐 Horário: não antes das 15h (de Brasília)

🌎 Local: Indian Wells Tennis Garden, em Indian Wells, na Califórnia, nos EUA

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)