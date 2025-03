João Fonseca alcança marca precoce após vitória em Indian Wells

João Fonseca, de 18 anos e seis meses, segue alcançando marcas precoces e, após a vitória em Indian Wells, atingiu mais uma para o tênis sul-americano. Ele se tornou o mais jovem a vencer jogos em Masters em diferentes superfícies.

Fonseca tem vitória no saibro de Madri, na Espanha, ano passado, e agora no piso duro do torneio californiano. Os outros dois jogadores com triunfos antes dos 20 anos do continente foram Marcelo Ríos e Guillermo Coria, só que em idade mais avançada que a do brasileiro.

Os Masters 1000 já foram chamados de Masters Series e Super 9 nas últimas décadas.

Guga nos Masters 1000

Gustavo Kuerten só foi ganhar jogos em Masters 1000 no saibro e na dupla em abril de 1998 com mais de 21 anos. Com 21 anos e um mês ele ganhou na dura comum e no carpete que hoje já não existe mais.

Fonseca derrotou nesta quinta o britânico Jacob Fearnley, 81º, por 6/2, 1/6 e 6/3 e buscará, neste sábado, uma vaga na terceira rodada contra o britânico Jack Draper, 14º colocado.