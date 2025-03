Saiba quem é Jack Draper, o próximo rival de João Fonseca

O britânico Jack Draper, 14º da ATP, será o próximo adversário do brasileiro João Fonseca no Masters de Indian Wells. Favorito na disputa, Draper estreia direto na segunda rodada e entra em quadra como número 1 do país do tênis.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aos 23 anos, Jack Draper é a principal esperança de sucesso no circuito da Grã-Bretanha, um dos países no qual o esporte foi criado e onde está o mais tradicional torneio da modalidade, o lendário Wimbledon.

Draper já é da geração de jovens do país inspirados pelo sucesso e solidez do escocês Andy Murray, que foi número 1 do mundo, é bicampeão olímpico e dono de três Grand Slams.

continua após a publicidade

Draper é torcedor do Manchester United

Inglês de Sutton, Draper vem de uma família totalmente envolvida com o esporte, seu pai Roger foi executivo da federação de tênis do país. Já sua mãe Nicky foi atleta juvenil, enquanto seu irmão mais velho, Ben, que jogou tênis no circuito universitário defendendo a Universidade da California-Berkeley.

Fã de futebol, Draper é torcedor do Manchester United e tem como uma das memórias mais importantes de sua vida estar no estádio na semifinal da Eurocopa 2020 torcendo pela Inglaterra.

continua após a publicidade

Ainda fora das quadras, Jack Draper sonha em ser Detetive profissional e é muito fã das bandas britânicas Oasis e Stone Roses.

Jack Draper nunca enfrentou um tenista brasileiro na carreira. Quando se trata de enfrentar tenistas abaixo dos 21 anos no circuito, em toda a carreira o britânico venceu 36 jogos e perdeu 12 e quando se trata de tenistas mais jovens que ele são 16 vitórias e seis derrotas, sendo três destas para o espanhol Carlos Alcaraz.

A carreira de Jack Draper

A primeira vez que Draper jogou um evento em nível ATP foi no Masters de Miami em 2021, quando ganhou convite da organização, mas acabou derrotado na estreia. Sua primeira vitória neste nível foi em seu segundo evento ATP, na grama de Queen's naquele mesmo ano, diante do italiano Jannik Sinner, então 23º da ATP.

Já a temporada seguinte foi marcada por um salto. O britânico, que já vinha ganhando apoio da federação de seu país engatou boas sequências e nas primeiras cinco semanas da temporada foi campeão em 3 edições do Challenger italiano de Forli. Assim, ganhou convite novamente para Miami e o Masters de Madri nos quais ganhou partidas. Em casa, na grama de Eastbourne veio sua primeira semi em nível ATP e na sequência sua primeira vitória em Slam, em Wimbledon contra o belga Zizou Bergs.

Ainda em 2022, Draper surpreendeu furou o qualificatório do Masters do Canadá e chegou às quartas de final do evento sendo superado pelo espanhol Pablo Carreño Busta. Naquela campanha, Draper venceu dois top 20: o grego Stefanos Tsitsipas, então 5º, e o francês Gael Monfils, então 20º.

Ele fechou o ano consolidado entre os 100 melhores do mundo em que abriu o ano como 265º e encerrou como 42º, tendo sido semifinalista no NextGen Finals.

No ano seguinte, jogando em Indian Wells pela primeira vez ele fez oitavas de final, fase que alcançou também no US Open, marcando sua primeira campanha com segunda semana de Slam da carreira. Ali também jogou sua primeira final em nível ATP, na quadra rápida em Sófia, na Bulgária.

A temporada 2024 foi de consolidação do britânico entre os 15 melhores do mundo, com semifinal alcançada no US Open, pela primeira vez, e com títulos em Viena (Áustria) e Stuttgart (Alemanha). Draper saiu de 61º do mundo em janeiro para 15º ao fim da temporada.

Este ano, Jack Draper fez oitavas de final no Australian Open e disputou uma final, no ATP 500 de Doha, no Qatar, onde foi derrotado pelo russo Andrey Rublev.