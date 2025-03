Tenista carioca de 18 anos, João Fonseca conquistou sua primeira vitória em um Masters 1000, em Indian Wells. A dura vitória sobre Jacob Fearnley, nesta quinta-feira (6), chamou a atenção no cenário internacional do tênis. Em entrevista ao Tennis Channel, o brasileiro compartilhou sua ambição de se tornar o número 1 do mundo, destacando seu comprometimento com o esporte.

- Acho que todo jogador que entra no profissional, talvez desde o juvenil, quer ser top 10, talvez poder enfrentar seus ídolos, mas meu sonho é me tornar número 1. Digo isso às vezes porque é meu sonho, não estou dizendo que vou ser o número 1. Trabalho para isso, pode acontecer ou não, mas é para isso que trabalho duro - afirmou o brasileiro.

Coco Vandeweghe, ex-top 10 e campeã do US Open nas duplas, elogiou o potencial de Fonseca, comparando-o a lendas como Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic. A comentarista ainda ressaltou o talento excepcional de Fonseca, especialmente seu forehand e a maneira como enfrenta os desafios em quadra.

- Já falei anteriormente que ele está no caminho e tem potencial para ser um novo Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic. Por mais que ele seja muito novo, pode estar nessa conversa porque já vimos seu jogo, seu forehand é incrível e a maneira como encara as chave é ainda mais impressionante. É uma coisa intangível, mas ele pode ser um campeão de Grand Slam - destacou Vandeweghe.

Ainda sobre o futuro de João Fonseca, Prakash Amritraj sugeriu que os próximos seis meses serão cruciais para o jovem tenista estabelecer-se no circuito, possivelmente alcançando um lugar entre os top-10 do mundo. A conquista em Buenos Aires, onde Fonseca enfrentou e venceu quatro argentinos, foi destacada por Amritraj como um exemplo da capacidade do jovem de lidar com pressão e adversários desafiadores, como Francisco Cerúndolo.

João Fonseca comemora vitória sobre Francisco Cerundolo no ATP de Buenos Aires (Foto: Luis Robayo/AFP)

João Fonseca volta às quadras no sábado

O próximo adversário de João Fonseca será outro britânico: Jack Draper, número 14 no ranking da ATP. A partida está prevista para sábado (8), em horário a ser definido.