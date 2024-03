Thiago Wild derruba Nuno Borges e avança no Master 1000 de Miami

Thiago Wild vibra com vitória (Foto: Juarez Santos)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 21:40 • Miami (EUA)

Thiago Wild chegou a sua terceira vitória da carreira em chave principal de Masters 1000 ao bater o número 1 de Portugal e 61º do mundo, Nuno Borges, na estreia da chave principal em Miami. O paranaense número 1 do Brasil e 76º no ranking da ATP precisou de 1h43 para fechar o placar diante de Borges em 6/4 7/5.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Vindo do torneio qualificatório, Wild cometeu as três duplas-faltas da partida, convertido oito aces a três de Borges. O português, por sua vez, venceu 77% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 75% de aproveitamento do brasileiro.

➡️ André/George comemora título na etapa do Brasileiro de Vôlei de Praia e já mira o Mundial em Recife

A partida foi marcada pelo dois tenistas trabalhando muito bem com seus games de saque, Borges foi confirmando seus games de zero até ser quebrado no 5º game em bom trabalho do brasileiro trabalhando com forehand cruzado, que abriu 4/2 no primeiro set e administrou. Na segunda etapa, Borges encaixou boa sequência de devoluções no 2º game, fez 2/0 no placar, mas não sustentou o saque na sequência e viu Wild devolver a quebra no 3º game. O jogo seguiu equilibrado até o 10º game, quando Borges chegou a ter setpoint, mas viu o brasileiro salvar breakpoint e acabou quebrado na sequência e viu Wild sacar para a partida.

Em busca de vaga inédita na terceira rodada em Miami, Wild encara o cabeça de chave 12 o norte-americano Taylor Fritz. No torneio de Indian Wells o brasileiro já havia brilhado e derrotado na segunda rodada o 15º colocado, o russo Karen Khachanov, mas acabou perdendo na terciera fase.

Wild é o 76º no ranking da ATP (Foto: Fotojump)

➡️ Lesões quase fizeram Rebeca Andrade desistir do esporte: ‘Fiquei desacreditada’