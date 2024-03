André/George comemora título na etapa do Brasileiro de Vôlei de Praia e já mira o Mundial em Recife

André e George são favoritos para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 16:45 • Recife (PE)

A dupla André e George foi medalha de ouro na 2ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Recife, neste domingo (17). Após ficar de fora do pódio na abertura da temporada, eles conseguiram dar a volta por cima. Apesar da conquista, a parceria já vira a chave para o Circuito Mundial Challenger, na próxima sexta-feira (22), que também será disputado na capital pernambucana.

- A principal diferença da 1ª para a 2ª etapa do Brasileiro envolve um pouco de ritmo de jogo e de preparação. A gente passou um período muito grande sem ter jogos oficiais. Na etapa de Campo Grande estávamos também em uma preparação visando o Circuito Mundial. Era ainda uma etapa voltando das férias depois de um período extenso e envolve tudo isso - comentou o paraibano George Wanderley.

Na decisão do torneio nacional, a dupla do CT Cangaço, de João Pessoa, venceu Vinícius e Heitor no tie break por 2 a 1, parciais de 23/21, 13/21 e 15/7. Na fase classificatória, André e George chegaram a perder para os finalistas, mas conseguiram dar o troco na final.

- Acho que nessa etapa conseguimos evoluir muito durante o torneio. Fizemos boas partidas, tivemos algumas dificuldades, mas conseguimos sair delas. Fomos para a final fazendo jogos muito difíceis. Foi muito importante ganhar esse ouro - afirmou o capixaba André Stein.

André e George venceram a etapa de Recife do circuito brasileiro (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

Sem muito tempo para comemorar, André e George voltam a entrar em quadra nesta sexta-feira. Recife vai sediar o Beach Pro Tour Challenger, que é uma etapa do Circuito Mundial e que vai contar pontos para a corrida olímpica de olho nos Jogos de Paris, em agosto. Atualmente, eles são os líderes do Brasil no ranking internacional.

- Nós optamos por disputar o Challenger. É muito importante manter essa liderança que temos na corrida olímpica, além da questão de ritmo. Quanto mais jogar neste ano, melhor. Somos um time que evolui bastante com o número de competições que vai participando e ainda mais se tratando de ser do lado da nossa casa. A gente gosta de jogar em casa. Já ganhamos a etapa agora no mesmo local, dá um ânimo. Jogar dentro do Brasil é muito bom. Esperamos fazer o melhor - finalizou George.