‘Thank you ou obrigada?’: saiba qual é a relação de Sabalenka com o Brasil

Ao avançar às quartas de final do Miami Open na segunda-feira (24), Aryna Sabalenka agradeceu à torcida e se declarou para o Brasil. Além de demonstrar seu carinho pelos brasileiros, a bielorrussa assinou um “te amo” na câmera da transmissão.

— Não sei se devo dizer “thank you” ou “obrigada”. Há muitos brasileiros aqui, estou sentindo o apoio com todos dizendo “eu te amo, Aryna”. Estou muito grata por todo o suporte — disse a bielorrussa.

E a admiração pelo Brasil deu sorte para Sabalenka. A tenista alcançou as semifinais do Miami Open na terça-feira (26), após vencer a chinesa Qinwen Zheng por 2 sets a 0 na quadra central do Hard Rock Stadium.

A ligação de Aryna Sabalenka com o Brasil vai além das quadras e tem um nome: Georgios Frangulis, namorado da número 1 do mundo desde maio do ano passado.

Quem é Georgios Frangulis, namorado de Aryna Sabalenka?

Aryna Sabalenka e Georgios Frangulis no US Open 2024 (Foto: Divulgação)

Georgios Frangulis, de 36 anos, nasceu em São Paulo. Formado em direito, trabalhou como corretor de imóveis antes de iniciar sua trajetória no empreendedorismo. Ele é fundador e proprietário da Oakberry, uma famosa rede de lanchonetes especializada em açaí.

Frangulis confirmou o namoro com Sabalenka em maio do ano passado. Apesar de manterem a relação relativamente discreta, o casal compartilha momentos divertidos nas redes sociais.

Além de sua carreira como empresário, Georgios é piloto e compete na Porsche Cup. Ele também sonha em fundar uma equipe na categoria. Sua paixão pelo automobilismo vem do avô, que possuía uma coleção de carros antigos.

Sabalenka já manifestou o desejo de visitar o Brasil. Em abril de 2024, a tenista abriu uma caixinha de perguntas em suas redes sociais e, quando questionada se tinha planos de vir ao país, respondeu em bom português: “Sim”.

Quem é a próxima adversária de Aryna Sabalenka?

Sua adversária na semifinal será a italiana Jasmine Paolini, sétima colocada, que se tornou a primeira tenista de seu país a alcançar essa fase no torneio ao vencer a polonesa Magda Linette por 6/3 e 6/2.

Esta é a quarta semifinal do ano para a líder do ranking, finalista do Australian Open e de Indian Wells. Aryna Sabalenka tornou-se a quarta jogadora a alcançar as semifinais do Aberto da Austrália, Indian Wells e Miami no mesmo ano como número 1 do mundo, seguindo os passos de Steffi Graf, Martina Hingis e Serena Williams.