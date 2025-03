Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, garantiu-se na noite desta terça-feira (26) nas semifinais do WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos, torneio com premiação de US$ 8,9 milhões (R$ 50 milhões).

continua após a publicidade

Sabalenka precisou de 1h36min para derrotar a chinesa Qinwen Zheng, nona colocada, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, na quadra central do Hard Rock Stadium.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Thiago Wild é eliminado, se irrita e fica fora do top 100 do ranking

A bielorrussa conquistou sua sexta vitória em seis jogos contra a chinesa em uma partida na qual dominou o primeiro set e conseguiu a quebra decisiva no segundo, no 5/5, fechando com seu saque.

continua após a publicidade

Aryna Sabalenka contra a chinesa Qinwen Zheng em Miami, nos Estados Unidos (Foto: AL BELLO / AFP)

Esta é a quarta semifinal do ano para a líder do ranking, finalista do Australian Open e de Indian Wells. Aryna Sabalenka tornou-se a quarta jogadora a alcançar as semifinais do Aberto da Austrália, Indian Wells e Miami no mesmo ano como número 1 do mundo, seguindo os passos de Steffi Graf, Martina Hingis e Serena Williams.

➡️ De Minaur elogia João Fonseca e explica mensagem que gerou ‘polêmica’

Sua adversária na semifinal será a italiana Jasmine Paolini, sétima colocada, que se tornou a primeira italiana a alcançar essa fase no torneio ao vencer a polonesa Magda Linette por 6/3 e 6/2.