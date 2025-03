Sabalenka derruba atual campeã se empolga com brasileiros

Com certa autoridade, a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka se classificou às quartas de final do WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira.

Ela bateu pela sétima vez em sete jogos sua freguesa, a americana Daniele Collins, 15ª do mundo, por um duplo 6/4 na quadra central do Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. Aryna Sabalenka segue em busca de sua primeira final no torneio na Flórida.

Após mais um triunfo ela voltou a elogiar a torcida brasileira. Primeiro, escreveu 'Te Amo' na assinatura da câmera de transmissão e na entrevista disse:

— Não sei se devo dizer 'thank you' ou 'obrigada', há muitos brasileiros aqui, estou sentindo o apoio com todos dizendo 'eu te amo, Aryna', estou muito grata por todo o suporte — disse a bielorussa que namora o brasileiro Georgios Frangulis, CEO de uma rede de venda de açaí.

Aryna Sabalenka conquistou o título do WTA de Wuhan do tênis em cima de Qinwen Zheng (Foto: Wang Zhao/AFP)

Expectativas para o futuro de Sabalenka

Aos 26 anos, Aryna Sabalenka já é uma das jogadoras mais bem-sucedidas da geração. Com três títulos de Grand Slam em simples e dois em duplas, além de múltiplos troféus de WTA 1000, ela continua sendo uma das principais candidatas a títulos importantes nos próximos anos. Seu foco agora é consolidar sua posição como uma das maiores jogadoras da era moderna e seguir brigando por novas conquistas.

Estilo de jogo e rivalidades

Sabalenka é uma jogadora agressiva, com um dos saques mais potentes do circuito e golpes extremamente pesados do fundo de quadra. Sua força física e mental a tornam uma adversária temida, mas sua inconsistência ocasional, principalmente com duplas faltas, já foi um problema em momentos decisivos.

Sabalenka desistiu de competir nos Jogos Olímpicos de Paris (Foto: Dimitar Dilkoff / AFP)

Entre suas principais rivalidades estão Iga Świątek, com quem protagonizou várias finais de WTA 1000 e Grand Slam, e Elena Rybakina, sua oponente na final do Australian Open 2023 e Indian Wells do mesmo ano. Coco Gauff também se tornou uma rival constante, especialmente após a final do US Open 2023.